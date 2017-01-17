ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "Брянский бройлер", оператор птицеводческого проекта лидера мясной отрасли России АПХ "Мираторг", продолжает наращивать производство высококачественной курятины и произвёл свыше 102,2 тысяч тонн мяса птицы в 2016 году, что на 37% превышает показатель прошлого года.

"Мираторг" входит в топ-10 российских производителей мяса птицы. Холдинг реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства высококачественного отечественного мяса. Производственная цепочка полного цикла включает комбикормовый завод мощностью 360 тыс. тонн кормов в год, инкубаторий на 75 млн яиц, 19 птицеводческих площадок и мясоперерабатывающий завод. Общее поголовье птицы на площадках "Брянского бройлера" превышает 6,3 млн голов. Предприятие аттестовано для экспортных поставок в Европейский Союз, Сербию, ОАЭ, Иран и ряд других стран

Рост производства обусловлен запуском новых линий по переработке мяса птицы на высокотехнологичном заводе по глубокой переработке мощностью 13,5 тысячи голов в час. Агрохолдинг системно инвестирует в передовые технологии производства, разработку новых продуктов, логистику и контроль качества на всех этапах производственной цепочки. Высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс соответствует лучшим мировым стандартам по уровню автоматизации, экологической и промышленной безопасности, уровню ветеринарного контроля. Компания выращивает птицу на собственных кормах без использования генномодифицированных добавок и ускорителей роста, а уникальные технологии переработки гарантируют потребителю широкий ассортимент вкусного и полезного мяса.

"Доверие клиентов - это лучшая награда. Наша продукция соответствует самым высоким международным стандартам. Мы контролируем каждый этап производства: начиная от правильного выращивания птицы, заканчивая его хранением и поставкой в торговые сети. Продукция "Брянского бройлера" - это натуральное, свежее, полезное мясо отменного вкуса. Сегодня наши усилия направлены на повышение эффективности действующего производства, а также на расширение ассортимента продукции", - прокомментировала пресс-служба ООО "Брянский бройлер" АПХ "Мираторг".