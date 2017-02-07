ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АПХ "Мираторг", ведущий оператор мясного рынка России, сообщает, что увеличил основные производственные показатели в 2016 году и нарастил продажи на 17% до 683 тыс. тонн против 583 тыс. тонн годом ранее.

Производство мяса птицы

"Брянский брой лер" по итогам 2016 года произвёл свыше 102,2 тыс. тонн охлаждённого мяса цыплят-бройлеров, что на 37% раза превышает показатель 2015 года. Производственная цепочка включает инкубатор на 75 млн яиц, 19 птицеводческих площадок и бройлерных птицеферм. Общее поголовье птицы на площадках "Брянского бройлера" превышает 6,3 млн голов.

В 2017 году "Мираторг" планирует произвести 119 тыс. тонн курятины. Компания также намерена расширить дистрибуцию этого вида мяса и увеличить экспортные поставки. Предприятие аттестовано для поставок в Европейский Союз, Сербию, ОАЭ, Иран и ряд других стран.

Производство свинины

"Мираторг" является крупнейшим производителем свинины в России и наращивает выпуск продукции засчет повышения эффективности и улучшения ключевых показателей. Производство свинины в живом весе на убой выросло в 2016 году на 6,2% до 409 тыс. тонн. Крупнейший в стране мясоперерабатывающий комплекс СК "Короча" загружен на полную мощность и за 2016 год переработал 3,34 млн голов свиней.

Производство свинины в каркасном весе составило 323,6 тыс. тонн, что на 6% превышает показатель 2015 года. Опережающими темпами выросло производство продукции в потребительской упаковке: 57,8 тыс. тонн, что на 23% больше, чем годом ранее.

Производство говядины

"Мираторг" существенно увеличил производство говядины на крупнейшем в стране мясоперерабатывающем комплексе в Брянской области и поставил на российский рынок 62,14 тыс. тонн продукции против 40,5 тыс. тонн в 2015 году. В 2017 году холдинг планирует произвести 75 тыс. тонн говядины.

Совокупное поголовье крупного рогатого скота (КРС) специализированной мясной породы абердин-ангус на фермах компании в Брянской, Калининградской, Орловской, Калужской Смоленской, Тульской областях выросло до 436 тысяч голов.

В 2016 году "Мираторг" открыл 10 новых ферм в рамках расширения межрегионального проекта, увеличив число животноводческих площадок на 20% до 61. По итогам года компания получила приплод в 145 тыс. телят - крупнейший в истории подотрасли специализированного мясного скотоводства в России.

Холдинг ввёл в сельхозоборот более 57 тыс. га залежных земель. По итогам года компания заготовила 3,5 млн тонн грубых и сочных кормов, что на 75% превышает показатель 2015 года.

"Мираторг" активно инвестирует в расширение ассортиментной линейки фирменной говядины. Компания начала выпуск охлаждённых говяжьих колбасок, запустила производство альтернативных стейков из мраморной говядины "Топ Блейд" и "Чак Ролл", а также порционных стейков "филе-миньон" из мраморной говядины категории Prime, расширила ассортимент говядины для жарки и запекания в маринадах.

Производство полуфабрикатов

"Мираторг-Запад" увеличил производство мясных полуфабрикатов и готовых блюд на 27% до 43 тыс. тонн в 2016 г. Крупнейший в России производитель замороженных мясных полуфабрикатов с установленной мощностью 80 тыс. тонн продукции в год производит более 150 наименований продукции и является ключевым поставщиком для международных сетей ресторанов в России. Завод также аттестован для поставок на зарубежные рынки.

Компания последовательно реализует стратегию увеличения производства и расширения ассортимента продукции для удовлетворения спроса на качественные мясные полуфабрикаты и готовые блюда как в сегменте HoReCa (рестораны, отели, кейтеринговые компании), так и на розничном рынке. "Мираторг" дополнительно инвестировал более 1 млрд рублей в расширение мощности предприятия и установку новых высокотехнологичных линий, которые позволяют выпускать уникальные для российского рынка продукты.

Растениеводство

"Мираторг" увеличил валовое производство зерновых культур (включая кукурузу на зерно и сою) до 1,322 млн тонн против - 764,1 тыс. тонн. в 2015 году. Последовательная реализация стратегии повышения эффективности, а также внедрение технологий точного земледелия позволили максимально использовать благоприятные погодные условия и добиться рекордной урожайности по ряду ключевых культур. Средняя урожайность составил 54,12 цга (включая сою) против соответствующего показателя в 44,7 цга в 2015 году.

Информация для редакторов:

Агропромышленный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, занимая первое место среди компаний сектора по объёму выручки.

Компания в рамках вертикально-интегрированный структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.