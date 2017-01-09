ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мираторг", крупнейший производитель свинины и говядины в России, сообщает, что заключил стратегический пятилетний контракт на поставку линейки мясных полуфабрикатов для ведущей глобальной сети ресторанов Burger King, которая занимает лидирующие позиции на российском рынке.

"Мираторг" гарантирует поставки согласованных объёмов полуфабрикатов в течение пяти лет, а также обеспечит доставку продукции в распределительные центры от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Холдинг обеспечит чёткое следование уникальной рецептуре Burger King, стабильное качество и использование мяса с собственных ферм, чтобы гарантировать соответствие высоким стандартам Burger King.

"Мираторг" построил с нуля вертикально-интегрированное производство основных видов мяса - курятины, свинины, говядины. Высокотехнологичный завод компании в Калининграде мощностью 80 тыс. тонн полуфабрикатов производит более 150 наименований продукции, включая наггетсы и котлеты для бургеров из свинины и говядины.

"Мираторг" является крупнейшим поставщиком высококачественной "мраморной" говядины для российского сегмента HoReCa (отели, рестораны, кейтеринговые компании) и единственной компанией за пределами Северной Америки, сертифицированной по стандартам Certified Angus Beef, CAB. "Долгосрочное партнёрство "Мираторга" и Burger King - это важный момент в развитии российского ресторанного рынка. Мы понимаем, что стабильность поставок и высококачественное российское сырьё являются ключевыми условиями для успешной конкуренции сегодня. "Мираторг" готов удовлетворить растущий спрос сети ресторанов Burger King, качество и сервис которого выбрали миллионы россиян", - сказал председатель совета директоров "Мираторга" Александр Линник. Информация для редакторов: Агропромышленный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, занимая первое место среди компаний сектора по объёму выручки. Компания в рамках вертикально-интегрированный структуры осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции в фирменной розничной сети.