ОРЕАНДА-НОВОСТИ Хэтчбек Mitsubishi Mirage, который уже представлен в ряде некоторых европейских стран, на российский рынок в ближайшее время не приедет. Об этом рассказал президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.



«Мы неоднократно изучали вопрос запуска этой модели в России, её ценового позиционирования и того, в каких объёмах она могла бы продаваться, но в силу различных причин, например того, что в течение последних шести-семи лет Mitsubishi воспринимается исключительно как производитель кроссоверов и внедорожников, а также того, что Mirage пришлось бы конкурировать с локально собираемыми моделями других производителей, мы пока не смогли решить этот вопрос положительно», – объяснил Наоя Накамура.



При этом он подчеркнул, что «бизнес-окружение и ситуация на рынке постоянно меняется». «Если всё сложится в нужную конфигурацию, то мы сможем проявить достаточную гибкость и запустить компактный пассажирский автомобиль [в продажу на российском рынке – примечание редакции]», – отметил глава «ММС Рус».



Напомним, в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе был представлен обновлённый Mitsubishi Mirage. Автомобиль получил чуть более мощный двигатель, иные бамперы, оптику, решётку радиатора, задний спойлер; ряд изменений есть и в салоне «бюджетника», а также в списке оборудования модели.



И все же Mitsubishi не планирует оставлять российский рынок без новинок: кроссовер Eclipse Cross обещает появиться у дилеров в первой половине 2018 года. На сегодняшний день информация о ценах и комплектациях «паркетника» не раскрывается.