ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Mitsubishi Motors рассекретила внешний вид нового компактного SUV до официальной премьеры на 87-м международном автосалоне в Женеве.

Как сообщает пресс-служба  «ММС Рус», Eclipse Cross является глобальной, стратегически важной моделью бренда, которая будет представлена европейскому потребителю уже осенью этого года. После чего данная модель появится на рынках Японии, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии и в других странах.