Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», Eclipse Cross является глобальной, стратегически важной моделью бренда, которая будет представлена европейскому потребителю уже осенью этого года. После чего данная модель появится на рынках Японии, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии и в других странах.