Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Eclipse Cross
28.02.2017, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Mitsubishi Motors рассекретила внешний вид нового компактного SUV до официальной премьеры на 87-м международном автосалоне в Женеве.
Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», Eclipse Cross является глобальной, стратегически важной моделью бренда, которая будет представлена европейскому потребителю уже осенью этого года. После чего данная модель появится на рынках Японии, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии и в других странах.