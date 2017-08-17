НЕФАЗ представил перронный автобус
17.08.2017, 19:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нефтекамский завод презентовал новинку – перронный автобус, созданный на основе серийного 12-метрового городского низкопольного автобуса НЕФАЗ-5299-40-52.
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в автобусе предусмотрены три двухстворчатые двери с правой стороны и две сближенные двухстворчатые – с левой. Все двери оборудованы функциями противозащемления и аварийного открывания. В задней части автобусного салона вместо ряда сидений – дополнительные площадки для багажа. Также имеется противоскользящее напольное покрытие повышенной износостойкости. Пассажирские сиденья изготовлены в антивандальном исполнении с мягкими вставками и с поручнем на спинке. Кабина водителя отделена от основного салона перегородкой с отдельным выходом. В салоне 12 мест для сидения, а всего автобус вмещает 110 пассажиров.
Перронный автобус оснащён дизельным двигателем Cummins ISB 6.7 мощностью 250 л.с., автоматической коробкой передач ZF, системой приседания на остановках (ECAS).
Как отмечается, подобные перронные автобусы востребованы в небольших аэропортах, осуществляющих региональные авиаперевозки. Раньше они закупались за рубежом, и теперь их может заменить техника российского производства.
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в автобусе предусмотрены три двухстворчатые двери с правой стороны и две сближенные двухстворчатые – с левой. Все двери оборудованы функциями противозащемления и аварийного открывания. В задней части автобусного салона вместо ряда сидений – дополнительные площадки для багажа. Также имеется противоскользящее напольное покрытие повышенной износостойкости. Пассажирские сиденья изготовлены в антивандальном исполнении с мягкими вставками и с поручнем на спинке. Кабина водителя отделена от основного салона перегородкой с отдельным выходом. В салоне 12 мест для сидения, а всего автобус вмещает 110 пассажиров.
Перронный автобус оснащён дизельным двигателем Cummins ISB 6.7 мощностью 250 л.с., автоматической коробкой передач ZF, системой приседания на остановках (ECAS).
Как отмечается, подобные перронные автобусы востребованы в небольших аэропортах, осуществляющих региональные авиаперевозки. Раньше они закупались за рубежом, и теперь их может заменить техника российского производства.
Источник: Автостат