ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Синара-Девелопмент" (входит в Группу Синара), генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, приступила к монтажу кровельного покрытия навеса спортивного объекта. В настоящее время на стройплощадке ведётся установка профилированных листов на готовые металлоконструкции крыши.

Затем на профлист будет смонтировано эластичное мембранное покрытие, выполненное из тентовой полимерной ткани повышенной долговечности и высокой светонепроницаемости, что обеспечит высокую надёжность и прочность крыши. С внутренней стороны кровля будет окрашена в белый цвет. Такое сочетание материалов позволит защитить зрительские места не только от осадков, но и яркого солнца.

По словам генерального директора компании Тимура Уфимцева, для организации кровли стадиона используются материалы отечественного производства. "Монтаж мембранного покрытия, обтягивающего несущий каркас крыши "Екатеринбург-Арены" в соответствии с графиком будет завершён к 1 июля текущего года. Площадь крыши стадиона будет сопоставима размеру почти трёх футбольных полей", - уточнил Т. Уфимцев.

Предусмотренная проектом крыша стадиона является современной, высокотехнологичной металлической конструкцией, расположенной на высоте 45,5 метров от уровня земли с открытой игровой зоной.