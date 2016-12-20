ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В аглоцехе Магнитогорского металлургического комбината произведена 700-миллионная тонна агломерата - основного компонента шихты доменных печей.

Рубеж в 100 миллионов тонн агломерата был преодолён на ММК в 1961 году. В 1969-ом получена 200-миллионная тонна. Показатель в 300 миллионов тонн агломерата был достигнут в 1977 году, а к 1996 году преодолена отметка в полмиллиарда тонн агломерата с момента пуска первой агломашины. В ноябре 2007 года была выпущена 600-миллионая тонна, и вот спустя девять лет аглоцех ММК покорил очередную вершину - 700 млн тонн магнитогорского агломерата. Аглоцех входит в структуру горно-обогатительного производства - первого передела в технологическом цикле ММК. Агломерационное производство на комбинате ведёт свой отсчёт с 26 сентября 1937 года, когда вошла в строй первая агломашина и были получены первые тонны агломерата. Через десять лет после первой аглофабрики была пущена вторая, а в 1953 и 1964 годах введены в эксплуатацию третья и четвёртая аглофабрики. В 1991 году первая аглофабрика была выведена из эксплуатации. Сегодня в составе аглоцеха три аглофабрики суммарной производительностью 11 млн тонн агломерата в год. Аглоцех не стоит на месте - идёт модернизация существующего оборудования, вводятся в эксплуатацию новые объекты. В 2006 - 2007 гг., были введены в эксплуатацию узлы стабилизации на аглофабриках № 2 и 3, благодаря чему налажен выпуск охлаждённого агломерата, необходимого на обновлённых домнах с бесконусными загрузочными устройствами. Немало делается и для повышения экологической безопасности производства. В частности, реконструированы сероулавливающие установки №№ 2 и 4, что позволило существенно сократить выбросы диоксида серы и взвешенных веществ к уровню наилучших доступных технологий, принятых в странах Евросоюза. В начале ноября 2016 года был подписан контракт с компанией "Sinosteel Equipment & Engineering Co Ltd" (КНР) на поставку контрактного оборудования для аглофабрики №5. Новая аглофабрика производительностью не менее 5 млн тонн доменного сырья в год должна войти в строй в 2019 году. Управление информации и общественных связей ОАО "ММК"