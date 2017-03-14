На заводе "КАМАЗ" устанавливают оборудование для производства Р6
14.03.2017, 11:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) начался первый этап установки оборудования под производство двигателя совершенно нового типа – рядной «шестёрки» Р6.
Конструкторский этап создания нового двигателя близится к завершению, на предприятии приступили к установке оборудования. По словам главного инженера завода двигателей Федора Назарова, всего заключено 14 контрактов на поставку оборудования. «Старались выбирать только качественное, в основном европейских производителей (Германия, Сербия, Англия, Австрия, Италия), – отметил Назаров. – В течение этого года должно поступить более 60 единиц самого современного и высокотехнологичного оборудования. Оно будет оснащено системой прослеживаемости и видеонаблюдения».
Для установки и монтажа оборудования необходимы специальные фундаменты, поэтому сегодня на «движках» идут масштабные строительные работы. Сейчас в процессе четыре основных участка, где будут размещены большие технологические линии обработки блока и головки блока цилиндров, сборка, стыковка и окраска двигателя. В цехе 116, на участке головки блока цилиндров, строительные работы уже полностью завершены. Фундаменты приняла специальная комиссия от поставщика оборудования. Также идёт плановая установка и монтаж части поступившего в феврале оборудования «Хеккерт», работу выполняют шеф-монтажники из Германии. Всего в текущем году на данном участке будет установлено семь обрабатывающих центров. Это будет комплексная линия по мехобработке, подсборке и испытанию головки блока цилиндров. Также в составе линии будет задействовано два уже имеющихся на заводе станка. По словам руководителя проекта Владимира Баринова, головка блока чугунная, весит 25 кг., поэтому ручной труд на этом участке будет сведён к минимуму.
Завершились строительные работы на участке, где расположится линия сборки нового двигателя. Оборудование для неё сейчас поступает на завод и начнёт монтироваться уже в марте. Строительные работы по линии блока цилиндров и по линии стыковки пока ещё продолжаются. Особенно большой объём работ предстоит в месте, где будет располагаться линия окраски двигателя. Примечательно, что она будет использоваться не только для двигателей Р6, но и для всех изготавливаемых двигателей КАМАЗ и «Камминз». Поставка оборудования для этих двух линий ожидается в марте-апреле. Главная задача года – выпустить с нового сборочного конвейера 200 опытных образцов двигателей. Это позволит проверить стабильность всех процессов, чтобы в следующем году перейти уже на массовый выпуск продукции.
Конструкторский этап создания нового двигателя близится к завершению, на предприятии приступили к установке оборудования. По словам главного инженера завода двигателей Федора Назарова, всего заключено 14 контрактов на поставку оборудования. «Старались выбирать только качественное, в основном европейских производителей (Германия, Сербия, Англия, Австрия, Италия), – отметил Назаров. – В течение этого года должно поступить более 60 единиц самого современного и высокотехнологичного оборудования. Оно будет оснащено системой прослеживаемости и видеонаблюдения».
Для установки и монтажа оборудования необходимы специальные фундаменты, поэтому сегодня на «движках» идут масштабные строительные работы. Сейчас в процессе четыре основных участка, где будут размещены большие технологические линии обработки блока и головки блока цилиндров, сборка, стыковка и окраска двигателя. В цехе 116, на участке головки блока цилиндров, строительные работы уже полностью завершены. Фундаменты приняла специальная комиссия от поставщика оборудования. Также идёт плановая установка и монтаж части поступившего в феврале оборудования «Хеккерт», работу выполняют шеф-монтажники из Германии. Всего в текущем году на данном участке будет установлено семь обрабатывающих центров. Это будет комплексная линия по мехобработке, подсборке и испытанию головки блока цилиндров. Также в составе линии будет задействовано два уже имеющихся на заводе станка. По словам руководителя проекта Владимира Баринова, головка блока чугунная, весит 25 кг., поэтому ручной труд на этом участке будет сведён к минимуму.
Завершились строительные работы на участке, где расположится линия сборки нового двигателя. Оборудование для неё сейчас поступает на завод и начнёт монтироваться уже в марте. Строительные работы по линии блока цилиндров и по линии стыковки пока ещё продолжаются. Особенно большой объём работ предстоит в месте, где будет располагаться линия окраски двигателя. Примечательно, что она будет использоваться не только для двигателей Р6, но и для всех изготавливаемых двигателей КАМАЗ и «Камминз». Поставка оборудования для этих двух линий ожидается в марте-апреле. Главная задача года – выпустить с нового сборочного конвейера 200 опытных образцов двигателей. Это позволит проверить стабильность всех процессов, чтобы в следующем году перейти уже на массовый выпуск продукции.