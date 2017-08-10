ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Nissan за первое полугодие 2017 года выпустила в России 34447 автомобилей, что на 12% превышает показатель годичной давности. С конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошло 21302 кроссовера – на 27% больше, чем годом ранее. Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский, рост прежде всего связан со стартом производства двух ключевых для российского рынка моделей: Nissan Qashqai и нового поколения Nissan Murano. В компании ожидают, что тренд на повышение может сохраниться.

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года объем производства на заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется увеличить примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом (36458 автомобилей). Для этого в октябре будет введена вторая смена, и на предпряитии появится около 450 новых рабочих мест.

По словам Романа Скольского, увеличению производства также способствует и государственная поддержка, причем в первую очередь меры, направленные на поддержку и развитие локального производства. «Существенным шагом, с нашей точки зрения, явилось утверждение нового постановления, направленного на развитие экспорта, которое должно помочь освоить новые рынки сбыта и увеличить производственные объемы. Тем не менее, на наш взгляд, необходима разработка новых мер поддержки, направленных на увеличение локализации автокомпонентов. Для компаний поставщиков, которые относятся к малому и среднему бизнесу, важны налоговые льготы, снижение административных барьеров и субсидирование затрат, связанных с инвестициями в новое производство или модернизацию, имеющихся производственных мощностей, компенсация расходов на омологацию, сертификацию, тестирование образцов продукции, обучение персонала. Развитие поставщиков автокомпонентной отрасли является одной из ключевых задач автопрома сегодня», – говорит Роман Скольский.

Напомним, в настоящее время в России производятся: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder – в Санкт-Петербурге, Nissan Terrano – в Москве. На заводах АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске выпускаются седаны Nissan Almera и Sentra. Стоит отметить, что компания Nissan реализует поставку произведенных в России автомобилей в Казахстан, Республику Беларусь и Азербайджан.