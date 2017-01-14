ОРЕАНДА-НОВОСТИ Объём реализации продукции ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск, входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в 2016 году превысил 7 млрд рублей. Выручка от реализации неядерной продукции составила более 2 млрд рублей.



Производительность труда на НЗХК за последние три года выросла более чем на 30% и оценивается сегодня на уровне 5 млн руб./чел. Средняя заработная плата на предприятии превысила 65 тыс. рублей. Об этом на производственном совещании с руководством Росатома сообщил генеральный директор предприятия Михаил Зарубин.



Совещание прошло в рамках рабочего визита генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева на НЗХК. В рабочей поездке его сопровождали первый заместитель генерального директора — директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу Росатома Иван Каменских и президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин. В ходе посещения завода делегация Росатома ознакомилась с процессом фабрикации топлива для исследовательских реакторов и литиевым производством НЗХК. В завершение визита руководитель отрасли наградил лучших работников предприятия ведомственными наградами Росатома, почётными грамотами и благодарностями Госкорпорации.