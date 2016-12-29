ОРЕАНДА-НОВОСТИ Среднерзамерный кроссовер Skoda Kodiaq появится на российском рынке в мае 2017 года. Об этом заявил глава российского представительства марки Бернхард Майер. По его словам, компания рассматривает вариант локализации производства Skoda Kodiaq в нашей стране, на предприятии в Нижнем Новгороде.



Между тем, уже стал известен перечень двигателей, которые будут доступны для Kodiaq в России. Так, на начальном этапе всего будет доступно три мотора - 1.4 TSI (125 л.с.), 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (180 л.с.). Первые партии для России предложат без опциональных пакетов, а срок ожидания составит от 4 до 9 месяцев. Относительно дизельных двигателей точной информации пока нет.



Кроме того, уже известны цены на Skoda Kodiaq в некоторых странах. Так, минимальная цена новинки в Чехии - 677900 крон (эквивалент 1 млн 594 тыс.рублей), в Великобритании - 21000 фунтов стерлингов (примерно 1 млн 567 тыс. рублей).



Ожидается, что автомобиль составит конкуренцию KIA Sorento и Hyundai Santa Fe. Предполагается, что в нашей стране автомобиль займет промежуточную позицию между Volkswagen Tiguan и Touareg, стоимость его будет на уровне топовой модификации Superb.