ОАО "ВНИИР-Прогресс" покажет свои разработки на международном форуме "АРМИЯ-2017"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «ВНИИР-Прогресс» примет участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017», который состоится 22-27 августа 2017 года в г. Кубинка (Московская обл.) в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Специалисты предприятия с готовностью предоставят подробную информацию и квалифицированную консультацию по вопросам эксплуатации оборудования собственного производства, расскажут о приоритетных направлениях развития компании, познакомят с новыми разработками, созданными, в том числе, в рамках программы по импортозамещению.
Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017» ежегодно проводится Министерством обороны Российской Федерации. В нём принимают участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа.