ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «ВНИИР-Прогресс» примет участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017», который состоится 22-27 августа 2017 года в г. Кубинка (Московская обл.) в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

На стенде компании будет продемонстрирована инновационная техника, выпускаемая ОАО «ВНИИР-Прогресс», среди которой малогабаритная адаптивная антенная решётка «Комета» и её модификации («Комета–Н» и «Комета–Р», «Комета–А», «Комета–М» и «Комета–А2»), система оценки стойкости навигационной аппаратуры к воздействию имитационных помех «Блесна», а также различные образцы электротехнической продукции военного назначения.

Специалисты предприятия с готовностью предоставят подробную информацию и квалифицированную консультацию по вопросам эксплуатации оборудования собственного производства, расскажут о приоритетных направлениях развития компании, познакомят с новыми разработками, созданными, в том числе, в рамках программы по импортозамещению.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017» ежегодно проводится Министерством обороны Российской Федерации. В нём принимают участие представители научных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа.