ООО "Кантегир" приступило к сотрудничеству с крупнейшими оборонными предприятиями России
26.02.2017, 09:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году ООО "Кантегир" приступило к сотрудничеству с крупнейшими оборонными предприятиями России, поставив пробные партии устройств для холодной пристрелки на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут", "Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова" - филиал ПАО "Компания "Сухой", а также АО "КНИИМ" (Московская обл.).
ООО "Кантегир" является единственным в РФ предприятием, производящим лазерные патроны и устройства для холодной пристрелки стрелкового оружия. Ранее эти изделия поставлялись в основном оптовым компаниям, реализующим охотничьи аксессуары.
Ранее данная разработка предприятия была отмечена в рамках Первого Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди граждан Российской Федерации в интересах Вооружённых сил России. Сегодня она входит в число передовых производственных технологий, созданных в последнее время в Саратовской области.
Помимо этого предприятием разработано и производится несколько десятков типов лазерных модулей с коллимированным излучением, лазерных модулей - генераторов линии, целеуказателей, мощных лазерных излучателей для создания видимых ориентиров в атмосфере.
ООО "Кантегир" является единственным в РФ предприятием, производящим лазерные патроны и устройства для холодной пристрелки стрелкового оружия. Ранее эти изделия поставлялись в основном оптовым компаниям, реализующим охотничьи аксессуары.
Ранее данная разработка предприятия была отмечена в рамках Первого Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди граждан Российской Федерации в интересах Вооружённых сил России. Сегодня она входит в число передовых производственных технологий, созданных в последнее время в Саратовской области.
Помимо этого предприятием разработано и производится несколько десятков типов лазерных модулей с коллимированным излучением, лазерных модулей - генераторов линии, целеуказателей, мощных лазерных излучателей для создания видимых ориентиров в атмосфере.