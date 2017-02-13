Объём инвестиций в долевое строительство в 2016 году вырос на 9 процентов
13.02.2017, 11:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Объём инвестиций в долевое строительство в 2016 году вырос на 9%, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
По данным Минстроя, в России в прошлом году было построено более 80 млн кв. метров жилья.
«Объём индустриального домостроения остался на уровне позапрошлого, рекордного года», - заявил М. Мень на конференции газеты «Коммерсант», передает РИА Недвижимость.
По его словам, при этом упал ввод индивидуального жилья. Это связано с тем, что заканчивается ввод домов по «дачной амнистии». «Согласно нашему анализу, там пик приходился на первую половину 2015 года», - уточнил министр.
Он также выразил уверенность в том, что инвестиции в строительство жилья становятся более привлекательными в сравнении с финансовым сектором, который «очень зарегулирован».
Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что для столицы 2016 год стал рекордным по привлечению средств дольщиков. Граждане вложили в строительство свыше 700 млрд руб.
По данным Минстроя, в России в прошлом году было построено более 80 млн кв. метров жилья.
«Объём индустриального домостроения остался на уровне позапрошлого, рекордного года», - заявил М. Мень на конференции газеты «Коммерсант», передает РИА Недвижимость.
По его словам, при этом упал ввод индивидуального жилья. Это связано с тем, что заканчивается ввод домов по «дачной амнистии». «Согласно нашему анализу, там пик приходился на первую половину 2015 года», - уточнил министр.
Он также выразил уверенность в том, что инвестиции в строительство жилья становятся более привлекательными в сравнении с финансовым сектором, который «очень зарегулирован».
Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что для столицы 2016 год стал рекордным по привлечению средств дольщиков. Граждане вложили в строительство свыше 700 млрд руб.