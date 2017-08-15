ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Июльские темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае замедлились по сравнению с июнем. Показатели также оказались хуже ожиданий экспертов.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР (ГСУ), объём производства в стране в прошлом месяце увеличился на 6,4% в годовом выражении после скачка на 7,6% в июне.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали июльский рост промпроизводства в Китае на 7%.



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Объём промпроизводства увеличился в июле на 0,41% по сравнению с июнем, когда он вырос на 0,81%.

Розничные продажи в КНР повысились в прошлом месяце на 10,4% относительно того же периода годом ранее, рост замедлился по сравнению с июнем, когда он составил 11%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал увеличение розничных продаж на 10,9%.

Темпы роста розничных продаж в помесячном выражении в июле замедлились до 0,73% с 0,93% месяцем ранее.

Увеличение объёма инвестиций в основные активы в январе-июле текущего года составило 8,3%, сообщило ГСУ. Для сравнения: в январе-июне рост составил 8,6%. Эксперты также ожидали повышения показателя на 8,6%.

Тем временем, темпы роста продаж жилья в Китае резко замедлились в июле. Девелоперы, ожидая дальнейшего ослабления спроса на жилую недвижимость, активизируют операции в небольших городах, где ограничения для рынка являются более слабыми, чем в крупных городах.

Продажи жилья в КНР в июле увеличились на 4,3% в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют расчёты WSJ, основанные на данных ГСУ. В июне рост составил 26,4%.

В период с января по июль продажи жилья в Китае выросли на 15,9% в годовом выражении.

Инвестиции в рынок недвижимости, включая коммерческую и жилую недвижимость, за семь месяцев этого года увеличились на 7,9% - до 6 трлн юаней ($900 млрд).

Объёмы строительства жилья в январе-июле выросли на 8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.