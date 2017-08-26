ОРЕАНДА-НОВОСТИ За семь месяцев этого года на Дону добыто 3,4 млн тонн угля – на 14,5% больше, чем год назад. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев сегодня 25 августа в городе Шахты на торжественном собрании, посвящённом Дню шахтёра.



Увеличение объёма добычи и переработки угля обусловлено развитием действующих предприятий «Южная угольная компания», «Обуховская» и «Донуголь», а также с пуском шахты «Октябрьская Южная».



Объём инвестиций в основной капитал угольных компаний Ростовской области в 2017 году превысил 1 млрд рублей.



На Дону разведано 6,5 млрд тонн запасов угля, лицензии приобретены для строительства новых шахт с суммарными запасами 592 млн тонн.



В мае этого года, впервые за последние 27 лет, введена в эксплуатацию групповая обогатительная фабрика «Садкинская». В Усть-Донецком районе строится шахта мощностью 3 млн тонн антрацита в год, проектируется строительство шахты в Белокалитвинском районе.



Глава региона побывал на одном из предприятий, которое выпускает шахтное оборудование. Губернатор встретился с работниками и ветеранами угольной промышленности. Василий Голубев и горняки обсудили перспективы угледобывающей отрасли, вопросы газификации, развития инфраструктуры в шахтерских городах.