Охотоморская путина продолжается
09.01.2017, 14:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первую неделю 2017 года российскими рыбопромышленниками в Охотском море добыто более 23 тыс. тонн минтая и 19,6 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Оперативные данные по состоянию на 8 января поступили из района промысла, где продолжается охотоморская путина (Охотское море, исключительная экономзона России). Всего в экспедиции работает 101 судно.
Промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне на добыче сельди по-прежнему удовлетворительна. Флот работает практически по потребности загрузки своей производственной мощности, на добыче занято 47 судов – на 20 единиц больше, чем в конце декабря 2016 года. Скопления сельди в основном находятся ещё на изобатах 180-230 метров и довольно подвижны. Уловы колеблются от 50 до 200 тонн на судно в сутки.
На промысле минтая обстановка пока нестабильна: скопления сильно разрежены и подвижны. Флот постепенно расширяет район поиска скоплений рыбы, на промысле работают 54 судна.
В частности, в Северо-Охотоморской подзоне добычу минтая ведут 13 судов, среднесуточный вылов составляет 64 тонны, в Западно-Камчатской – 11 судов, уловы доходят до 100 тонн на судно, приловы молоди от 15% до 30%.
В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна: добычу ведут 28 судов, уловы достигают 180 тонн на судно.
8 января в порты направились два транспортных судна с рыбной продукцией на борту: одно идёт во Владивосток с 4,76 тыс. тонн (сельдь, мороженый минтай, мука), одно – в Находку с 380 тоннами (сельдь, мороженый минтай).
В районе работы флота находятся шесть научных наблюдателей: один сотрудник ФГБНУ "МагаданНИРО", 4 – "ТИНРО-Центра", один – "КамчатНИРО", а также 25 инспекторов береговой охраны. Часть транспортов с флотом ищут места для перегруза из-за штормового ветра.
Безопасность судов в экспедиции обеспечивает ледокольно-спасательное судно "Сибирский" Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. В западной части Охотского моря продолжается интенсивное льдообразование. Под влиянием ветров северных направлений наблюдается интенсивный дрейф ледовых полей в юго-восточном направлении. Промысловые изобаты в Восточно-Сахалинской подзоне закрыты полями льда. В восточной части Охотского моря на периферии циклона на юге Камчатки и Северных Курилах ветер достигает 30 м/сек. В центральной части моря ветер – до 20 м/сек. Часть флота ушла в укрытия к берегу.
Промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне на добыче сельди по-прежнему удовлетворительна. Флот работает практически по потребности загрузки своей производственной мощности, на добыче занято 47 судов – на 20 единиц больше, чем в конце декабря 2016 года. Скопления сельди в основном находятся ещё на изобатах 180-230 метров и довольно подвижны. Уловы колеблются от 50 до 200 тонн на судно в сутки.
На промысле минтая обстановка пока нестабильна: скопления сильно разрежены и подвижны. Флот постепенно расширяет район поиска скоплений рыбы, на промысле работают 54 судна.
В частности, в Северо-Охотоморской подзоне добычу минтая ведут 13 судов, среднесуточный вылов составляет 64 тонны, в Западно-Камчатской – 11 судов, уловы доходят до 100 тонн на судно, приловы молоди от 15% до 30%.
В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна: добычу ведут 28 судов, уловы достигают 180 тонн на судно.
8 января в порты направились два транспортных судна с рыбной продукцией на борту: одно идёт во Владивосток с 4,76 тыс. тонн (сельдь, мороженый минтай, мука), одно – в Находку с 380 тоннами (сельдь, мороженый минтай).
В районе работы флота находятся шесть научных наблюдателей: один сотрудник ФГБНУ "МагаданНИРО", 4 – "ТИНРО-Центра", один – "КамчатНИРО", а также 25 инспекторов береговой охраны. Часть транспортов с флотом ищут места для перегруза из-за штормового ветра.
Безопасность судов в экспедиции обеспечивает ледокольно-спасательное судно "Сибирский" Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. В западной части Охотского моря продолжается интенсивное льдообразование. Под влиянием ветров северных направлений наблюдается интенсивный дрейф ледовых полей в юго-восточном направлении. Промысловые изобаты в Восточно-Сахалинской подзоне закрыты полями льда. В восточной части Охотского моря на периферии циклона на юге Камчатки и Северных Курилах ветер достигает 30 м/сек. В центральной части моря ветер – до 20 м/сек. Часть флота ушла в укрытия к берегу.