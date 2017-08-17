Около 1300 автомобилей KIA реализовано по новым госпрограммам
17.08.2017, 11:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания KIA Motors Rus, которая с середины июля присоединилась к новым госпрограммам субсидирования процентной ставки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по состоянию на 15 августа реализовала по ним 650 и 632 автомобиля соответственно. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе KIA Motors Rus, отметив, что обе программы пользуются у клиентов равной популярностью и стали хорошим инструментом продажи автомобиля.
Напомним, действие новых госпрограмм распространяется на три модели из линейки KIA: Rio, Cerato и KIA Sorento второго поколения. Как отмечается, семейный кроссовер KIA Sorento стал самым крупным и просторным автомобилем во всём списке моделей, на которые распространяются новые российские государственные программы.
По данным KIA Motors Rus, в июле из всех проданных автомобилей по новым программам Rio занял 91%, Cerato – 8%, Sorento XM – 1%. «Запуск данных программ очень удачно совпал с запуском нового Rio, что подстёгивает интерес к нему, а также делает его очень доступным автомобилем», – отмечают в пресс-службе KIA Motors Rus.
В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам банков-партнеров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%.
Программа «Первый автомобиль» предлагается имеющим водительское удостоверение клиентам, никогда ранее не владевшим личным автомобилем (в том числе не имеющих автокредитов в 2017 году). Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на лиц, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и также не имеющих автокредитов в 2017 году. Стоимость охватываемых новыми государственными программами автомобилей ограничена 1 млн 450 тыс. рублей. Помимо сниженной ставки, выгода клиента образуется за счёт предоставления банком субсидии (10% от стоимости транспортного средства) в счёт первоначального взноса.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA реализовали 16187 автомобилей, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2017 года в России было продано 101376 автомобилей KIA (+24%). Таким образом, KIA сохраняет лидирующие позиции среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.
Напомним, действие новых госпрограмм распространяется на три модели из линейки KIA: Rio, Cerato и KIA Sorento второго поколения. Как отмечается, семейный кроссовер KIA Sorento стал самым крупным и просторным автомобилем во всём списке моделей, на которые распространяются новые российские государственные программы.
По данным KIA Motors Rus, в июле из всех проданных автомобилей по новым программам Rio занял 91%, Cerato – 8%, Sorento XM – 1%. «Запуск данных программ очень удачно совпал с запуском нового Rio, что подстёгивает интерес к нему, а также делает его очень доступным автомобилем», – отмечают в пресс-службе KIA Motors Rus.
В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам банков-партнеров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%.
Программа «Первый автомобиль» предлагается имеющим водительское удостоверение клиентам, никогда ранее не владевшим личным автомобилем (в том числе не имеющих автокредитов в 2017 году). Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на лиц, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и также не имеющих автокредитов в 2017 году. Стоимость охватываемых новыми государственными программами автомобилей ограничена 1 млн 450 тыс. рублей. Помимо сниженной ставки, выгода клиента образуется за счёт предоставления банком субсидии (10% от стоимости транспортного средства) в счёт первоначального взноса.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA реализовали 16187 автомобилей, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2017 года в России было продано 101376 автомобилей KIA (+24%). Таким образом, KIA сохраняет лидирующие позиции среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.
Источник: https://www.autostat.ru