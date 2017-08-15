ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры KIA приняли почти 28 тыс. предварительных заявок на новый KIA Rio. Такого результата удалось достичь менее чем за месяц с даты объявления цен и комплектаций – 17 июля 2017 года. Продажи новинки в России стартовали 1 августа 2017 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.



Новый Rio доступен в шести уровнях и десяти вариантах комплектации по цене от 669 тыс. 900 рублей до 989 тыс. 900 рублей. Для модели предлагаются два двигателя – новый 1,4 Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированный 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба мотора могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.



Новый Rio с момента начала продаж принимает участие в государственных программах поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам банков-партнёров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%. KIA Finance совместно с Русфинанс Банк была разработана программа «Год без платежей» с беспрецедентными условиями: выплаченные за первый год срока кредитования платежи компенсируются клиенту зачислением денежных средств на личный расчетный счёт в банке. Также в рамках программы «KIA Легко!» запущена акция «Новый Rio за 150 рублей в день + Страховой Пакет в комплекте».



Клиенты KIA, воспользовавшиеся условиями программы обновления автопарка «trade-in», получают дополнительную выгоду в размере 30 тыс. рублей. Для самых лояльных клиентов KIA Rio в рамках программы KIA trade-in предусмотрены особо выгодные условия: при обмене KIA Rio третьего поколения на модель нового поколения выгода клиента по программе trade-in увеличивается до 50 тыс. рублей.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2017 года продажи KIA Rio на российском рынке выросли на 16% до 54614 машин. Таким образом, эта модель стала абсолютным лидером по объёму реализации среди всех представленных в России автомобилей.