Около 7 тыс. человек посетили фестиваль "Молочная река-2017"
13.08.2017, 20:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль «Молочная река» в Рузском округе собрал около 7 тысяч гостей, в этом году в мероприятии приняли участие фермеры из Тулы, Костромы и Пскова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«Этот фестиваль мы провели уже третий год подряд. Хочу сказать, что с каждым годом он становится всё более масштабным. В этот раз фестиваль посетили около 7 тысяч гостей – это несомненный успех. Уверен, что в следующем году мы соберём ещё больше гостей, ведь “Молочная река” – это не только фестиваль молока, у нас работают интерактивные площадки, проводится масса различных конкурсов, ярмарка, даже экскурсии на ферму», – сказал глава округа Максим Тарханов, его цитируют в релизе.
Он отметил, что традиция проведения фестиваля будет продолжена. В этом году в фестивале приняли участие не только фермеры из Московской области, но и сыроварни из Тулы, Костромы, Пскова.
Фестиваль начал работать с 12:00 – в это время начались выставка-продажа молочной и фермерской продукции, изделий народных умельцев, конкурсы и мастер-классы, стартовала работа интерактивных площадок, аттракционов, концертной площадки «33 коровы». На специально оборудованной территории фестиваля расположилась настоящая ферма с коровами, овцами, козами, лошадьми.
Приятным сюрпризом стала бесплатная кружка молока, которую организаторы праздника вручали каждому гостю. Для желающих состоялась экскурсия по окрестностям Рузского городского округа с посещением одной из ферм агрохолдинга «Русское Молоко», посещением храма в Комлеве, а также осмотром работ в полях.
Кроме того, в рамках фестиваля состоялась показательная дойка коровы и взбивание масла на Казачьей поляне.
«Этот фестиваль мы провели уже третий год подряд. Хочу сказать, что с каждым годом он становится всё более масштабным. В этот раз фестиваль посетили около 7 тысяч гостей – это несомненный успех. Уверен, что в следующем году мы соберём ещё больше гостей, ведь “Молочная река” – это не только фестиваль молока, у нас работают интерактивные площадки, проводится масса различных конкурсов, ярмарка, даже экскурсии на ферму», – сказал глава округа Максим Тарханов, его цитируют в релизе.
Он отметил, что традиция проведения фестиваля будет продолжена. В этом году в фестивале приняли участие не только фермеры из Московской области, но и сыроварни из Тулы, Костромы, Пскова.
Фестиваль начал работать с 12:00 – в это время начались выставка-продажа молочной и фермерской продукции, изделий народных умельцев, конкурсы и мастер-классы, стартовала работа интерактивных площадок, аттракционов, концертной площадки «33 коровы». На специально оборудованной территории фестиваля расположилась настоящая ферма с коровами, овцами, козами, лошадьми.
Приятным сюрпризом стала бесплатная кружка молока, которую организаторы праздника вручали каждому гостю. Для желающих состоялась экскурсия по окрестностям Рузского городского округа с посещением одной из ферм агрохолдинга «Русское Молоко», посещением храма в Комлеве, а также осмотром работ в полях.
Кроме того, в рамках фестиваля состоялась показательная дойка коровы и взбивание масла на Казачьей поляне.
Источник: http://mosreg.ru