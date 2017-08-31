В этом рейтинге LADA занимает 50-ю позицию – с января по июнь во всём мире (с учётом России) было реализовано 149,5 тыс. таких автомобилей, что на 11,8% больше, чем год назад. При этом на долю российской марки приходится 0,3% от общемировых продаж. Отметим также, что её ближайшими соседями по рейтингу являются такие бренды, как Cadillac, Roewe, MINI и BYD, показатели которых составляют от 167 до 185 тыс. проданных машин.

Лидером же мирового рынка снова стала Toyota с результатом 4,28 млн автомобилей (+4,4%) в первом полугодии 2017 года. В первую тройку также попали Volkswagen и Ford.