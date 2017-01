ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" поставила логистическому оператору PONY EXPRESS первую партию спецтехники, изготовленную на базе автомобилей "ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT". Среди 19 машин - фургоны "ГАЗель NEXT" с увеличенным объёмом кузова, а также изотермические фургоны с гидробортами для перевозки продукции, чувствительной к колебаниям температуры и воздействию внешней среды. В 2018 году PONY EXPRESS планирует приобрести ещё 25 специально оборудованных автомобилей производства Горьковского автозавода.

"Группа ГАЗ" передала 19 новых автомобилей "ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT" логистическому оператору PONY EXPRESS. В составе первой партии автомобилей - разработанные по специальному заказу PONY EXPRESS цельнометаллические фургоны "ГАЗель NEXT" с увеличенной высотой крыши, предназначенные для перевозки крупногабаритных грузов. Установка крышной настройки из стеклопластика позволила увеличить полезный объём грузового фургона с 13,5 до 15,5 куб. м.

Кроме того, поставка включает изотермические фургоны "ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT", предназначенные для перевозки продукции, чувствительной к воздействию внешней среды и требующей определённого температурного режима. Для удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ все изотермические фургоны оборудованы подъёмными гидробортами. В дополнение к базовой комплектации, автомобили "ГАЗон NEXT" оснащены тахографами для контроля режима труда и отдыха водителей.

Все автомобили, произведённые по специальному заказу PONY EXPRESS, брендированы и окрашены в соответствии с корпоративными стандартами компании.

Павел Середа, директор дивизиона "Лёгкие коммерческие и легковые автомобили" "Группы ГАЗ":

- Поставленные автомобили изготовлены в соответствии со специальными требованиями компании PONY EXPRESS, разработанными для перевозки специфических грузов. Это очень интересный заказ, который позволил нам продемонстрировать сильные стороны техники ГАЗ. Благодаря надёжной рамной конструкции, наши машины очень хорошо подходят для установки различных надстроек специального назначения. На сегодняшний день выпускается несколько сотен модификаций спецтехники для самых различных применений в бизнесе, социальной и муниципальной сфере, при этом инженерные и технологические возможности Горьковского автозавода позволяют разрабатывать специальные модификации индивидуально под требования заказчика.

Юрий Келебеев, операционный директор PONY EXPRESS:

- Проект, который мы реализуем совместно с "Группой ГАЗ", уникален для России. До сих пор ни одна логистическая компания в стране не разрабатывала собственную модификацию спецтехники, максимально соответствующую потребностям бизнеса. Мы довольны качеством транспортных средств марки ГАЗ и выполнением наших специальных требований. Сегодня наш автопарк состоит более чем из 1100 автомобилей, и мы готовы его пополнять новой современной техникой. В следующем году PONY EXPRESS планирует приобрести ещё 25 специально оборудованных автомобилей марки ГАЗ.