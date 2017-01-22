Первый модуль очистительных газовых центрифуг запущен на ЭХЗ
22.01.2017, 19:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В АО "ПО "Электрохимический завод" (г. Зеленогорск, входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") запущен в опытно-промышленную эксплуатацию первый модуль очистительных газовых центрифуг на базе ОГЦ-200. К концу первого квартала 2017 года новые модули должны полностью заменить устаревшие установки по диффузионной очистке гексафторида урана от лёгких примесей (воздух, органические соединения и др.) в технологических каскадах.
Группа агрегатов ОГЦ-200 – это конструктивно новое изделие с более высокой производительностью. Метод очистки межкаскадных потоков с помощью газоразделительных центрифуг ещё никогда не использовался на предприятиях разделительно-сублиматного комплекса страны. Ожидаемый экономический эффект – порядка 90 млн рублей ежегодно. Внедрение ОГЦ-200 напрямую влияет на снижение себестоимости основной урановой продукции ЭХЗ и снижение времени протекания производственных процессов.
Работа над проектом велась в течение нескольких лет. Заказчиком выступил ЭХЗ, который работал в плотном контакте с ООО "Новоуральский научно-конструкторский центр", АО "Центральный проектно-технологический институт" (филиал в г. Новоуральске) и ПАО "Ковровский механический завод".
Группа агрегатов ОГЦ-200 – это конструктивно новое изделие с более высокой производительностью. Метод очистки межкаскадных потоков с помощью газоразделительных центрифуг ещё никогда не использовался на предприятиях разделительно-сублиматного комплекса страны. Ожидаемый экономический эффект – порядка 90 млн рублей ежегодно. Внедрение ОГЦ-200 напрямую влияет на снижение себестоимости основной урановой продукции ЭХЗ и снижение времени протекания производственных процессов.
Работа над проектом велась в течение нескольких лет. Заказчиком выступил ЭХЗ, который работал в плотном контакте с ООО "Новоуральский научно-конструкторский центр", АО "Центральный проектно-технологический институт" (филиал в г. Новоуральске) и ПАО "Ковровский механический завод".