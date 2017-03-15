Петербургский завод Hyundai начал тестовое производство нового KIA Rio
15.03.2017, 12:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод Hyundai начал первый этап тестового производства нового KIA Rio. Об этом сообщил директор по внешним связям "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Виктор Васильев, добавив, что запуск массового производства новой модели намечен на середину лета 2017 года. По его словам, общий объём выпуска автомобилей марки KIA в 2017 год составит около 100 тысяч машин.
Напомним, ранее в Сети появились первые фотографии, на которых показан дизайн седана KIA Rio нового поколения для России. Другие бамперы, решетка радиатора и капот существенно изменили образ машины. Верхняя часть фальшрадиаторной решетки стала уже, а место для крепления регистрационного знака сзади переместится с крышки багажника на бампер.
По предварительной информации, автомобиль оснастят бензиновыми двигателями 1,4 и 1,6 литра мощностью 107 и 123 л.с., которые работают в паре с механической коробкой передач или "автоматом".
Напомним, ранее в Сети появились первые фотографии, на которых показан дизайн седана KIA Rio нового поколения для России. Другие бамперы, решетка радиатора и капот существенно изменили образ машины. Верхняя часть фальшрадиаторной решетки стала уже, а место для крепления регистрационного знака сзади переместится с крышки багажника на бампер.
По предварительной информации, автомобиль оснастят бензиновыми двигателями 1,4 и 1,6 литра мощностью 107 и 123 л.с., которые работают в паре с механической коробкой передач или "автоматом".