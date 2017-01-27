Пётр Савчук посетил Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства
27.01.2017, 16:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во второй день рабочей поездки в Калининград заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук провёл встречу с представителями рыбацкого сообщества.
В совещании также приняли участие представители Правительства Калининградской области, пограничного управления, портовых служб, науки и рыбоперерабатывающего комплекса.
В ходе совещания обсуждались вопросы организации промысла, выгрузки уловов в порты Калининградской области, безопасности мореплавания, введения электронного промыслового журнала (ЭПЖ) и оптимизации отраслевой системы мониторинга (ОСМ).
Также обсуждалась проблематика обеспечения сырьём местных рыбоперерабатывающих предприятий, ориентированных на мелкосельдевые виды рыб – шпрот и балтийскую сельдь (салаку).
Ещё одним пунктом программы второго дня рабочей поездки Петра Савчука в Калининград стало посещение Западно-Балтийского территориального управление Росрыболовства.
Заместитель руководителя провел служебное совещание с коллективом Управления, особое внимание уделив вопросам служебной деятельности сотрудников, перспективам развития аквакультуры в регионе, повышению эффективности мер по охране водных биоресурсов и среды их обитания.
Сотрудники территориального управления доложили о состоянии дел с искусственным воспроизводством водных биоресурсов в Калининградской области, проведении компенсационных мероприятий, взаимодействии с федеральными и субъектовыми органами исполнительной власти региона.
В совещании также приняли участие представители Правительства Калининградской области, пограничного управления, портовых служб, науки и рыбоперерабатывающего комплекса.
В ходе совещания обсуждались вопросы организации промысла, выгрузки уловов в порты Калининградской области, безопасности мореплавания, введения электронного промыслового журнала (ЭПЖ) и оптимизации отраслевой системы мониторинга (ОСМ).
Также обсуждалась проблематика обеспечения сырьём местных рыбоперерабатывающих предприятий, ориентированных на мелкосельдевые виды рыб – шпрот и балтийскую сельдь (салаку).
Ещё одним пунктом программы второго дня рабочей поездки Петра Савчука в Калининград стало посещение Западно-Балтийского территориального управление Росрыболовства.
Заместитель руководителя провел служебное совещание с коллективом Управления, особое внимание уделив вопросам служебной деятельности сотрудников, перспективам развития аквакультуры в регионе, повышению эффективности мер по охране водных биоресурсов и среды их обитания.
Сотрудники территориального управления доложили о состоянии дел с искусственным воспроизводством водных биоресурсов в Калининградской области, проведении компенсационных мероприятий, взаимодействии с федеральными и субъектовыми органами исполнительной власти региона.