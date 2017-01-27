ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во второй день рабочей поездки в Калининград заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук провёл встречу с представителями рыбацкого сообщества.

В совещании также приняли участие представители Правительства Калининградской области, пограничного управления, портовых служб, науки и рыбоперерабатывающего комплекса.

В ходе совещания обсуждались вопросы организации промысла, выгрузки уловов в порты Калининградской области, безопасности мореплавания, введения электронного промыслового журнала (ЭПЖ) и оптимизации отраслевой системы мониторинга (ОСМ).

Также обсуждалась проблематика обеспечения сырьём местных рыбоперерабатывающих предприятий, ориентированных на мелкосельдевые виды рыб – шпрот и балтийскую сельдь (салаку).

Ещё одним пунктом программы второго дня рабочей поездки Петра Савчука в Калининград стало посещение Западно-Балтийского территориального управление Росрыболовства.

Заместитель руководителя провел служебное совещание с коллективом Управления, особое внимание уделив вопросам служебной деятельности сотрудников, перспективам развития аквакультуры в регионе, повышению эффективности мер по охране водных биоресурсов и среды их обитания.

Сотрудники территориального управления доложили о состоянии дел с искусственным воспроизводством водных биоресурсов в Калининградской области, проведении компенсационных мероприятий, взаимодействии с федеральными и субъектовыми органами исполнительной власти региона.