Полноценные интервенции на российском рынке молока могут начаться не ранее в 2018 года
28.08.2017, 11:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Полноценные закупочные интервенции на российском рынке молока, скорее всего, пройдут уже в следующем году, заявлил директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов.
«Осенью, после периода «большого молока», проведение полноценных закупочных интервенций маловероятно, они пройдут теперь уже в следующем году, скорее всего, начиная с марта», - сказал А.Белов.
В то же время он считает, что в качестве пилотного проекта необходимо провести закупки, хотя бы в небольшом объёме, уже в сентябре 2017 года.
"Вся нормативная база для проведения интервенций готова, и очень важно дать сигнал рынку, бизнесу о том, что механизм работает. И это позволит в марте 2018 г. развернуть уже полноценные интервенционные закупки", - пояснил эксперт.
Также А.Белов отметил, что в настоящее время обсуждается возможность закупки в государственный интервенционный фонд в рамках полноценных интервенций 14 тыс. тонн молочной продукции, в т.ч. 3 тыс. тонн сухого цельного молока, 7 тыс. тонн сухого обезжиренного молока и 4 тыс. тонн сливочного масла.
«Осенью, после периода «большого молока», проведение полноценных закупочных интервенций маловероятно, они пройдут теперь уже в следующем году, скорее всего, начиная с марта», - сказал А.Белов.
В то же время он считает, что в качестве пилотного проекта необходимо провести закупки, хотя бы в небольшом объёме, уже в сентябре 2017 года.
"Вся нормативная база для проведения интервенций готова, и очень важно дать сигнал рынку, бизнесу о том, что механизм работает. И это позволит в марте 2018 г. развернуть уже полноценные интервенционные закупки", - пояснил эксперт.
Также А.Белов отметил, что в настоящее время обсуждается возможность закупки в государственный интервенционный фонд в рамках полноценных интервенций 14 тыс. тонн молочной продукции, в т.ч. 3 тыс. тонн сухого цельного молока, 7 тыс. тонн сухого обезжиренного молока и 4 тыс. тонн сливочного масла.
Источник: https://www.bashkortostan.ru