ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех подвёл предварительные итоги работы на индийском рынке за 2016 год. По оценкам Холдинга, портфель заказов в сегменте поставок продукции и послепродажного сервиса воздушных судов на конец 2016 года составил более 30 млн долларов.

Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков в рамках 11-й международной авиакосмической выставки Aero India 2017, проходящей c 14 по 18 февраля в Бангалоре.

"Портфель заказов Холдинга на индийском рынке составил на конец 2016 года 30 млн. долларов, и мы планируем его существенный рост за счёт увеличения поставок эксплантатам российской техники в Индии по программа послепродажного обслуживания, а также за счёт расширения номенклатуры продукции и услуг".

Напомним, что в 2015 году холдинг "Технодинамика" получил регистрацию Военно-воздушных сил Индии. Это дало возможность участия в тендерах на поставки комплектующих для авиационной техники. В июле 2016 года Холдинг объявил об открытии представительства авиационно-сервисного центра в этой стране, занимающегося организацией поставок запасных частей и их ремонтов в рамках программ по послепродажному обслуживанию авиационной техники российского производства, эксплуатируемой в Индии.