ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сайте правительства сегодня опубликовано Распоряжение N1793, согласно которому Роструду из резервного фонда Правительства выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 439,19 млн рублей. Эти средства предназначены на поддержку работников АВТОВАЗа, на сохранение квалифицированных кадров.

Решение принималось на заседании правительства 17 августа, когда распределялись средства на поддержку регионам. Что касается целевого назначения этих 439,19 млн рублей, в документе говорится, что они предоставлены «бюджету Самарской области на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда».

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», выделенные средства позволят обеспечить занятость не менее 4 тыс. работников ПАО «АВТОВАЗ», а также профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации не менее 2 тыс. из них. Часть средств пойдет на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников ПАО «АВТОВАЗ», расходов на оплату труда работников, затрат на создание новых рабочих мест.

На сайте Правительства также опубликовано вступительное слово Дмитрия Медведева, с которым он выступил, предваряя выделение ассигнований регионам. В нем говорится о стратегии развития машиностроения.