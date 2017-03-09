ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным всемирной организации автопроизводителей OICA мировой автомобильный рынок постоянно увеличивается, за исключением кризисных 2008 и 2009 годов, и достиг в 2016 году объёма продаж в 93,9 млн. единиц автотранспортных средств, сообщил в рамках своей женевской пресс-конференции президент OICA Матиас Виссманн. Так же он отметил, что в 2017 году ожидается дальнейший рост мирового авторынка, а соответственно и производства автотранспорта, но с несколько меньшими темпами. По его прогнозам, глобальные автопродажи увеличатся в диапазоне от 2 до 3 процентов и превысят показатель в 96 миллионов единиц. Ожидается, что только в части легковых автомобилей рынок в 2017 году вырастет на 3 процента до 85 миллионов новых легковых авто.

В своём выступлении глава OICA обозначил и основные вопросы, которые сегодня являются наиболее актуальными для мирового автопрома.

«Нет сомнения, что автомобильная промышленность способствует росту и процветанию во многих странах, это связано с тем, что автомобильная промышленность является ключевым сектором во всём мире – как в промышленно-развитых странах, так и в развивающихся странах», сказал Виссманн. При этом, проблемным, по мнению президента OICA, остаётся вопрос доступа к рынкам и устранению торговых барьеров. «Неважно, говорите ли вы о Северной или Южной Америке, Европе или Азии: местное производство имеет смысл только если экспортные возможности не ограничены. И, естественно, это также относится ко всей цепочке создания стоимости: для эффективного автомобильного бизнеса требуется всемирная система поставщиков. Около 75 процентов добавленной стоимости автомобиля генерируется поставщиками – из разных стран».

Ещё один важный момент, над которым работает сегодня OICA – гармонизация технических правил.

Разные законодательные нормы и правила делают продукт дороже, обременяют бизнес и не приносят никакой пользы клиентам.

К примеру, сокращение выбросов CO2 является глобальной задачей для автомобильной промышленности – и в Европе, и в Азии, и в Америке. При этом, намеченные на 2021 год показатели CO2 сильно различаются в разных регионах: у Европейского Союза самая амбициозная цель: 95 граммов; в Японии – 105 граммов, в Китае – 117 граммов, а в США – 119 граммов.

Не обошёл глава OICA в своем выступлении тренды, набирающие обороты на автомобильном рынке: электромобили и цифровые технологии.

Электромобили – как полностью на электротяге, так и гибридные – в ближайшие годы будут занимать все большую долю на рынках. Однако в глобальном масштабе автомобили с двигателями внутреннего сгорания, по его мнению, будут составлять значительную часть в продажах новых автомобилей.