Приказом Минсельхоза актуализированы нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения
16.01.2017, 13:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 года №552 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45203) актуализированы нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения Российской Федерации.
В частности, документом вносятся уточнения в нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.
Приказ, подписанный Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым, опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточнения вносятся в соответствии с пунктом I постановления Правительства РФ от 28 июня 2008 г. №384 «О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (Собрание законодательства РФ, 2008, ст. 3286, 2012, №44, ст. 6026).
В частности, согласно приказу, при сбросе сточных вод при производстве работ на водном объекте высшей и первой категории рыбохозяйственного значения РФ и в прибрежной зоне, содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 мг. На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей.
Уточнения вносятся относительно температуры воды в водных объектах рыбохозяйственного значения, процента содержания растворенного кислорода, водородного показателя, токсичности воды и других показателей.
Также актуализирован перечень вредных веществ и уровень их предельно допустимых концентраций.
Приказ вступает в силу спустя три месяца со дня официального опубликования.
В частности, документом вносятся уточнения в нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.
Приказ, подписанный Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым, опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточнения вносятся в соответствии с пунктом I постановления Правительства РФ от 28 июня 2008 г. №384 «О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (Собрание законодательства РФ, 2008, ст. 3286, 2012, №44, ст. 6026).
В частности, согласно приказу, при сбросе сточных вод при производстве работ на водном объекте высшей и первой категории рыбохозяйственного значения РФ и в прибрежной зоне, содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 мг. На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей.
Уточнения вносятся относительно температуры воды в водных объектах рыбохозяйственного значения, процента содержания растворенного кислорода, водородного показателя, токсичности воды и других показателей.
Также актуализирован перечень вредных веществ и уровень их предельно допустимых концентраций.
Приказ вступает в силу спустя три месяца со дня официального опубликования.