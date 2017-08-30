В Архангельск доставили 3 тыс. тонны камчатского лосося
30.08.2017, 13:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Три тысячи тонн камчатского лосося сквозь северные льды доставил в Архангельск транспортный рефрижератор «Гармония».
Как отметили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, продукция предназначена для центральных регионов России.
«Транспортный рефрижератор “Гармония”, принадлежащий “Доброфлоту”, доставил в Архангельск три тысячи тонн камчатской горбуши, кеты и нерки», – сообщил руководитель департамента Сергей Наставшев. Он также подчеркнул, что это уже второй опыт «Доброфлота» по освоению северных широт. Переход от берегов восточной Камчатки до Архангельска, по Севморпути, занял 14 суток.
«Переход был не легкий. Пришлось прибегать к помощи “Атомфлота”, для прохода через две сплошные ледовые зоны», – рассказал Сергей Наставшев.
В обратный путь «Гармония» будет загружена продуктами питания для северных районов РФ.
Напомним, ранее вице-губернатор Денис Бочкарёв подчеркнул, что вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.
Как отметили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, продукция предназначена для центральных регионов России.
«Транспортный рефрижератор “Гармония”, принадлежащий “Доброфлоту”, доставил в Архангельск три тысячи тонн камчатской горбуши, кеты и нерки», – сообщил руководитель департамента Сергей Наставшев. Он также подчеркнул, что это уже второй опыт «Доброфлота» по освоению северных широт. Переход от берегов восточной Камчатки до Архангельска, по Севморпути, занял 14 суток.
«Переход был не легкий. Пришлось прибегать к помощи “Атомфлота”, для прохода через две сплошные ледовые зоны», – рассказал Сергей Наставшев.
В обратный путь «Гармония» будет загружена продуктами питания для северных районов РФ.
Напомним, ранее вице-губернатор Денис Бочкарёв подчеркнул, что вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.
Источник: http://primorsky.ru