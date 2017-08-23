ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам семи месяцев 2017 года реализовала 6629 автомобилей, что на 6% выше показателя годичной давности. Продажи бренда Jaguar на российском рынке выросли на 43,8% до 1353 автомобилей. Land Rover продемонстрировал результат в 5276 проданных машин (-1%), при этом несмотря на незначительное снижение, заказы на новые модели и общие тенденции на рынке позволяют компании рассчитывают на увеличение объёмов реализации по итогам года, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.



Как отмечается, успехи на российском рынке стали возможны благодаря грамотной продуктовой стратегии Jaguar Land Rover. Еще в прошлом году компания представила новый полноразмерный семиместный внедорожник Discovery, который с мая 2017-го стал доступен российским покупателям в комплектациях S, SE, HSE, HSE Luxury и в ограниченной версии First Edition. Осенью этого года в России появится Range Rover Velar, четвёртый член семейства Range Rover.



Модельный ряд Jaguar не теряет своих позиций на российском рынке: продажи XE, XF, XJ и F-Type незначительно колеблются в численном выражении. Продажи Jaguar F-Pace в июле 2017 года снизились по сравнению с прошлым годом, однако это объясняется тем, что модель поступила в продажу 20 июня 2016 года, соответственно, на июль прошлого года пришелся пик продаж автомобиля.



Компания Jaguar Land Rover придерживается позитивных прогнозов и рассчитывает усилить позиции Jaguar благодаря активному обновлению текущего модельного ряда и выходу на рынок новых продуктов, например, компактного спортивного кроссовера E-Pace, мировая премьера которого состоялась в июле 2017 года в Великобритании.