ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2017 года в России продано 27 новых автомобилей Tesla, в том числе 6 седанов модели S и 21 кроссовер модели Х.



В прошлом году за аналогичный период было реализовано 16 автомобилей Tesla, среди которых был лишь один кроссовер модели X. Рост продаж по отношению к прошлому году составил 69%. Существенная динамика обеспечена исключительно за счёт продажи новых кроссоверов, которые нравятся россиянам.



Из 27 поставленных в Россию электромобилей Tesla 18 зарегистрированы в Москве, 4 - в Московской области и по одной машине - в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Хабаровске.



Общий парк электромобилей Tesla в России, по данным АВТОСТАТа, на 1 июля 2017 года насчитывает 215 машин, в том числе 181 седан S и 34 кроссовера X.