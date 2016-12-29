Прогноз: рост котировок металлов в 2017 году может возобновиться
29.12.2016, 17:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году может возобновиться рост котировок промышленных металлов, заявил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
Он отметил, что уходящий год тоже был отмечен ростом котировок промышленных металлов, что объясняется ожиданием восстановления мировой экономики, позитивной статистикой из Китая, дефицитом металлов на складах и избранием президентом США Дональда Трампа.
Однако, из-за того, что в конце года участники рынка фиксируют полученную прибыль, котировки металлов откатываются вниз. "Поводом к коррекции стало решение Shanghai Futures Exchange ограничить внутридневные позиции по фьючерсам на цинк и свинец", - говорит аналитик. Он отмечает, что эта мера охладила пыл спекулянтов. Но всё же есть опасения, что правительство КНР в следующем году ограничит спекуляции недвижимостью, поэтому ряд пузырей, существующих сегодня на рынке Китая, сдуются.
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Кстати, в минувший понедельник котировки промышленных металлов снизились на 1,5%-2%. При этом, полагает аналитик, "рост котировок металлов может возобновиться в 2017 году".
По его мнению, "наибольшим потенциалом обладает никель". Его добыча на Филиппинах упала в 3-м квартале на 16% на фоне остановки ряда рудников. Не исключено и дальнейшее закрытие рудников из-за несоблюдения требований по безопасности и экологии, считает Ткачук.
Присутствует потенциал для роста и у меди, так как в наступающем году возможен дефицит этого металла на фоне роста спроса на него и замедления добычи. "Министерство горнодобывающей промышленности Индонезии сократило прогноз производства меди в 2016 году на 22% до 241,6 тысячи тонн", — добавляет аналитик.
Он отметил, что уходящий год тоже был отмечен ростом котировок промышленных металлов, что объясняется ожиданием восстановления мировой экономики, позитивной статистикой из Китая, дефицитом металлов на складах и избранием президентом США Дональда Трампа.
Однако, из-за того, что в конце года участники рынка фиксируют полученную прибыль, котировки металлов откатываются вниз. "Поводом к коррекции стало решение Shanghai Futures Exchange ограничить внутридневные позиции по фьючерсам на цинк и свинец", - говорит аналитик. Он отмечает, что эта мера охладила пыл спекулянтов. Но всё же есть опасения, что правительство КНР в следующем году ограничит спекуляции недвижимостью, поэтому ряд пузырей, существующих сегодня на рынке Китая, сдуются.
--- Информация: специализированный ресурс поможет выбрать и купить п образный кронштейн различной формы и цели использования из представленных в каталоге наименований, а также позволит заказать кронштейн после детального обсуждения с представителями вашей организации в нескольких вариациях, позволяющих использовать его для крепления конструкций разной сложности с гарантией высокого качества, долговечности и прочности. ---
Кстати, в минувший понедельник котировки промышленных металлов снизились на 1,5%-2%. При этом, полагает аналитик, "рост котировок металлов может возобновиться в 2017 году".
По его мнению, "наибольшим потенциалом обладает никель". Его добыча на Филиппинах упала в 3-м квартале на 16% на фоне остановки ряда рудников. Не исключено и дальнейшее закрытие рудников из-за несоблюдения требований по безопасности и экологии, считает Ткачук.
Присутствует потенциал для роста и у меди, так как в наступающем году возможен дефицит этого металла на фоне роста спроса на него и замедления добычи. "Министерство горнодобывающей промышленности Индонезии сократило прогноз производства меди в 2016 году на 22% до 241,6 тысячи тонн", — добавляет аналитик.