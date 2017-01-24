ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производство грузовых автомобилей в 2016 году составило 137 тысяч единиц, что на 6,9% выше показателя годичной давности.

Как сообщает Росстат, КАМАЗ в прошлом году начал производство самосвалов нового модельного ряда КАМАЗ-6580 и КАМАЗ-65802. Горьковский автозавод расширил линейку модификаций своих автомобилей с помощью нового микроавтобуса "ГАЗель Next", а также среднетоннажного грузовика "ГАЗон Next CNG", работающего на сжатом природном газе.



"Автотор" освоил сборку малотоннажных грузовых автомобилей Hyundai HD35.