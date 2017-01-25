Производство молока в России сократилось на 0,2%
25.01.2017, 15:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно оперативным данным Росстата, производство молока в хозяйствах всех категорий в РФ снизилось по итогам 2016 года на 0,2%. Наибольшее падение демонстрируют хозяйства населения.
По данным Росстата, в хозяйствах всех категорий в январе-декабре 2016 года было произведено 30724,1 тыс. тонн сырого молока. При этом производство молока в сегменте сельхозпредприятий составило 15040,5 тыс. тонн, увеличившись в сравнении с 2015 годом на 2,2%.
Производство молока в секторе КФХ и ИП показало рост в 6,1% за прошлый год. Это по-прежнему наилучшая динамика в производстве молока. В общем в крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП было произведено 2158,9 тыс. тонн молока.
На 3,7% сократилось производство молока в ЛПХ - по данным Росстата в 2016 году в этом секторе было произведено 13524,6 тыс. тонн молока.
Отметим, что поголовье КРС в хозяйствах всех категорий в 2016 году составило 18686,9 тыс. голов (на 1,6% меньше чем годом ранее), из них коров - 8250 тыс. голов (на 1,9% меньше в сравнении с 2015 годом).
По данным Росстата, в хозяйствах всех категорий в январе-декабре 2016 года было произведено 30724,1 тыс. тонн сырого молока. При этом производство молока в сегменте сельхозпредприятий составило 15040,5 тыс. тонн, увеличившись в сравнении с 2015 годом на 2,2%.
Производство молока в секторе КФХ и ИП показало рост в 6,1% за прошлый год. Это по-прежнему наилучшая динамика в производстве молока. В общем в крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП было произведено 2158,9 тыс. тонн молока.
На 3,7% сократилось производство молока в ЛПХ - по данным Росстата в 2016 году в этом секторе было произведено 13524,6 тыс. тонн молока.
Отметим, что поголовье КРС в хозяйствах всех категорий в 2016 году составило 18686,9 тыс. голов (на 1,6% меньше чем годом ранее), из них коров - 8250 тыс. голов (на 1,9% меньше в сравнении с 2015 годом).