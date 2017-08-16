ОРЕАНДА-НОВОСТИ По состоянию на 1 августа 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области произведено 207,6 тыс. тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 5,7%.



Лидером по валовому производству молока является Рязанский район, где в сельхозпредприятиях за 7 месяцев произведено 32713 тыс. тонн или 15,7% от областного объема. Наибольший рост производства молока достигнут в Ряжском (15,9%), Сараевском (15,1%), Пителинском (15,0%), Захаровском (14,8%), Пронском (11,4%), Старожиловском (10,1%), Шацком (9,9%) и Рыбновским (9,4%) районах.



Большую роль в росте производства сырого молока играет повышение эффективности молочного животноводства, которое выражается в увеличении надоев. Продуктивность дойных коров по области за 7 месяцев составляет 3774 кг на одну фуражную корову (+ 316 кг к уровню прошлого года). Рост составил 9,1%.



В числе районов-лидеров по продуктивности молочного скота, где надои на корову выше среднеобластных Пителинский, Касимовский, Ряжский, Чучковский, Рыбновский, Пронский ,Захаровский, Рязанский, Старожиловский и Александро-Невский районы.