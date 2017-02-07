Производство нового Hyundai Solaris начнется 15 февраля
07.02.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод Hyundai 15 февраля начнёт серийное производство нового поколения седана Hyundai Solaris. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил исполнительный директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев, отметив, что компания не планирует выпуск хэтчбека. "Мы не видим в этом смысла. У нас новый Solaris - это седан, а все потребности хэтчбека реализованы в кроссовере Hyundai Creta. Поэтому мы считаем, что необходимости в таком сегменте хэтчбека нет", - пояснил топ-менеджер.
Говоря о планируемых объёмах производства, Калицев отметил, что компания намерена распределить свои мощности между двумя моделями Hyundai, локализованными в Санкт-Петербурге, поровну. "Мы хотим практически паритета", - сказал он, отметив, что автомобили Hyundai производятся в объёмах порядка 100-110 тыс. автомобилей в год. "Соответственно, где-то под 50-60 тыс. в год мы планируем продавать и новый Solaris, и Creta", - добавил Калицев.
Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Он производит модели Hyundai Solaris, Hyundai Сreta и KIA Rio. В 2017 году предприятие планирует выпустить 220 тыс. автомобилей (+6,3% к результату 2016 года). Всего с момента запуска серийного производства автомобилей завод выпустил более 1,2 млн машин.
Говоря о планируемых объёмах производства, Калицев отметил, что компания намерена распределить свои мощности между двумя моделями Hyundai, локализованными в Санкт-Петербурге, поровну. "Мы хотим практически паритета", - сказал он, отметив, что автомобили Hyundai производятся в объёмах порядка 100-110 тыс. автомобилей в год. "Соответственно, где-то под 50-60 тыс. в год мы планируем продавать и новый Solaris, и Creta", - добавил Калицев.
Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Он производит модели Hyundai Solaris, Hyundai Сreta и KIA Rio. В 2017 году предприятие планирует выпустить 220 тыс. автомобилей (+6,3% к результату 2016 года). Всего с момента запуска серийного производства автомобилей завод выпустил более 1,2 млн машин.