Российский завод по производству внедорожников Haval планируется открыть в 2019 году. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

Напомним, в мае 2014 года в Шанхае между правительством Тульской области, Корпорацией развития Тульской области и китайским автоконцерном Great Wall Motors было заключено соглашение о строительстве в Тульской области завода по выпуску автомобилей Haval. В сентябре 2015 года компания Great Wall Motors приступила к строительству предприятия в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Общий объём инвестиций в проект составляет 500 млн долларов. Предприятие будет включать в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей. На заводе будет создано 2500 рабочих мест. Проектная мощность автозавода позволит выпускать до 150 тысяч автомобилей в год.