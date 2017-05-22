ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 мая 2017 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция, посвящённая международной выставке ЭКСПО-2017.

В ходе пресс-конференции будет представлен подробный план российской экспозиции, статистические данные и прогнозы развития возобновляемых источников энергии в России и и мире.

Выставка ЭКСПО-2017 пройдёт в Астане (Казахстан) с 10 июня по 10 сентября. В мероприятии примут участие представители более 100 стран, состоится около трёх тысяч деловых мероприятий, ожидается более 2 миллионов посетителей. Генеральный информационный партнер участия России на ЭКСПО-2017 – МИА "Россия сегодня".

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