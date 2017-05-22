РФ раскроет детали своего участия в международной выставке ЭКСПО-2017
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 мая 2017 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция, посвящённая международной выставке ЭКСПО-2017.
В ходе пресс-конференции будет представлен подробный план российской экспозиции, статистические данные и прогнозы развития возобновляемых источников энергии в России и и мире.
Выставка ЭКСПО-2017 пройдёт в Астане (Казахстан) с 10 июня по 10 сентября. В мероприятии примут участие представители более 100 стран, состоится около трёх тысяч деловых мероприятий, ожидается более 2 миллионов посетителей. Генеральный информационный партнер участия России на ЭКСПО-2017 – МИА "Россия сегодня".
Спикеры:
- Генеральный комиссар российского участия, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов
- Президент ЧУ «Русатом – Международная Сеть» Александр Мертен
- Глава группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай
- Директор АНО «Институт энергоэффективных технологий в строительстве», основатель RenEn.ru, председатель Экспертного совета по подготовке участия России в ЭКСПО-2017 Владимир Сидорович
- Президент Некоммерческого партнерства по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» Игорь Лобовский