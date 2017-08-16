ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Renault начали продажи кроссовера Renault Kaptur с трансмиссией CVT X-Tronic в базовой комплектации Life. Ранее в данной комплектации предлагалась только версия модели с механической коробкой передач. Стоимость самой популярной версии Renault Kaptur с двигателем 1,6 л в сочетании с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic и передним приводом начинается от 929 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба Renault Россия.



Напомним, с момента запуска модели в 2016 году и до августа текущего года комплектация Life предлагалась только для версии Renault Kaptur с механической коробкой передач. Как отмечается, введение новой комплектации делает покупку нового Renault Kaptur с автоматической трансмиссией более доступной, а также обеспечивает ценовое преимущество на фоне конкурентов сегмента городских кроссоверов.



Особый алгоритм работы CVT X-Tronic был разработан при участии российских инженеров Renault. Трансмиссия CVT X-Tronic имитирует ступенчатые переключения, как традиционный «автомат», что позволяет добиться удобства управления тягой, плавности и акустического комфорта классических автоматических трансмиссий. При этом расход Kaptur 1,6 л CVT X-Tronic составляет всего 7,1 л/100 км в смешанном цикле против 7,4 л/ 100 км у такой же версии с механической коробкой передач.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2017 года продажи компактного кроссовера Kaptur составили 16524 машины. Таким образом, эта модель вошла в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».