ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общий вылов всех российских пользователей, по данным отраслевой системы мониторинга на 9 августа 2017 года, составил 3 млн 092,4 тыс. тонн (с учётом добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тыс. тонн), что на 102 тыс. тонн, или на 3,4% больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 2 млн 104,9 тыс. тонн, что на 53,9 тыс. тонн больше уровня прошлого года за счёт увеличения добычи камбалы и крабов в Охотском море, трески и макрурусов в Беринговом море. На промысле минтая освоено на 6,0 тыс. тонн больше – 1 млн 283,6 тыс. тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 16,2 тыс. тонн и достиг 392,9 тыс. тонн. Уровень добычи трески превысил прошлогодний показатель на 24,1 тыс. тонн и составил 291,0 тыс. тонн. Пикши добыто 70,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 11,2 тыс. тонн за счет перераспределения промысловых усилий.

В Балтийском море объем добычи составил на 0,2 тыс. тонн меньше – 51 тыс. тонн. На промысле шпрота добыча выловлено 30 тыс. тонн – на 3,5 тыс. тонн больше показателя 2016 года. Вылов сельди балтийской снизился на 2,8 тыс. тонн и составил 14,7 тыс. тонн, что связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 52,1 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 12,2 тыс. тонн в связи с уменьшением вылова шпрота и прочих объектов промысла. На промысле хамсы добыто на 2,4 тыс. тонн больше – 27,5 тыс. тонн. Освоение тюльки снизилось на 2 тыс. тонн – до 5,3 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий вылов водных биоресурсов увеличился на 1,9 тыс. тонн и составил 35,3 тыс. тонн за счёт увеличения добычи прочих пресноводных объектов промысла. На промысле кильки добыто 0,7 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,5 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составил 15,4 тыс. тонн, что ниже показателя прошлогоднего уровня на 0,2 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто на 15,8 тыс. тонн больше – 269,4 тыс. тонн – главным образом за счёт вылова в зоне Марокко.

Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 27,5 тыс. тонн и достиг 171,3 тыс. тонн, что связано с увеличением добычи в районах регулирования НЕАФК И ЮТО.