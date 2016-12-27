Российские рыбаки побили рекорд итогового вылова прошлого года
27.12.2016, 15:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства на 27 декабря 2016 года, общий вылов всех российских пользователей составил 4 млн 606,7 тыс. тонн, что на 224,6 тыс. тонн, или на 5,1% больше уровня прошлого года.
В Дальневосточном бассейне добыто на 8,1%, или 231,83 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 3 млн 084,98 тыс. тонн. Вылов минтая вырос на 101 тыс. тонн (6,27%) и достиг 1 млн 710,64 тыс. тонн, вылов сельди увеличился на 14,64 тыс. тонн (4%) – до 385,58 тыс. тонн, трески – на 8 тыс. тонн (10,3%), до 86,3 тыс. тонн, камбалы – на 570 тонн (0,7%), до 79,7 тыс. тонн, крабов – на 7 тыс. тонн (14,28%), до 56,6 тыс. тонн.
Общий вылов в Северном бассейне увеличился на 7,2 тыс. тонн или 1,3% и составил 558,12 тыс. тонн. На промысле трески добыто 388,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 15,5 тыс. тонн, или 4%. Вылов пикши вырос на 23 тыс. тонн, или 25,5% – до 112,82 тыс. тонн.
В Азово-Черноморском бассейне добыто 99,76 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4,3%, или 4 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 1,44 тыс. тонн, или 3,26%, – до 45,6 тыс. тонн. Вылов тюльки увеличился на 620 тонн, или 9,3%, и достиг 7,3 тыс. тонн.
В Балтийском море выловлено на 10,7% или 6,98 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 72,13 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто на 4,5 тыс. тонн, или на 5,3% больше – 33,9 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской вырос на 3,48 тыс. тонн, или 17% и достиг 23,9 тыс. тонн.
Общий вылов водных биоресурсов в Волжско-Каспийском бассейне составил 67,97 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,3%, или 0,23 тыс. тонн. На промысле кильки вылов увеличился на 3,4% – до 1,46 тыс. тонн.
Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составил 672,37 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,5%, или 32 тыс. тонн.
В Дальневосточном бассейне добыто на 8,1%, или 231,83 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 3 млн 084,98 тыс. тонн. Вылов минтая вырос на 101 тыс. тонн (6,27%) и достиг 1 млн 710,64 тыс. тонн, вылов сельди увеличился на 14,64 тыс. тонн (4%) – до 385,58 тыс. тонн, трески – на 8 тыс. тонн (10,3%), до 86,3 тыс. тонн, камбалы – на 570 тонн (0,7%), до 79,7 тыс. тонн, крабов – на 7 тыс. тонн (14,28%), до 56,6 тыс. тонн.
Общий вылов в Северном бассейне увеличился на 7,2 тыс. тонн или 1,3% и составил 558,12 тыс. тонн. На промысле трески добыто 388,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 15,5 тыс. тонн, или 4%. Вылов пикши вырос на 23 тыс. тонн, или 25,5% – до 112,82 тыс. тонн.
В Азово-Черноморском бассейне добыто 99,76 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4,3%, или 4 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 1,44 тыс. тонн, или 3,26%, – до 45,6 тыс. тонн. Вылов тюльки увеличился на 620 тонн, или 9,3%, и достиг 7,3 тыс. тонн.
В Балтийском море выловлено на 10,7% или 6,98 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 72,13 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто на 4,5 тыс. тонн, или на 5,3% больше – 33,9 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской вырос на 3,48 тыс. тонн, или 17% и достиг 23,9 тыс. тонн.
Общий вылов водных биоресурсов в Волжско-Каспийском бассейне составил 67,97 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,3%, или 0,23 тыс. тонн. На промысле кильки вылов увеличился на 3,4% – до 1,46 тыс. тонн.
Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составил 672,37 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,5%, или 32 тыс. тонн.