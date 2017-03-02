"Ростсельмаш" выпустит 500 тракторов, производство которых перенесли в Россию из Канады
02.03.2017, 12:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Группа компаний "Ростсельмаш" произведёт в 2017 году 500 тракторов Versatile-2375, производство которого в прошлом году было перенесено в Ростов-на-Дону из Канады, сообщает правительство области.
Компания "Ростсельмаш" летом 2016 года наладила сборку тракторов Versatile-2375 и прошла все этапы локализации на собственной территории компании, на тот момент предприятием уже были выпущены первые локализованные модели. Как пояснили в компании в конце января 2017 года, "Ростсельмаш" полностью локализовал в Ростове-на-Дону выпуск трактора Versatile-2375.
Ранее сообщалось, что производство техники группы компаний "Ростсельмаш" выросло на 30% в 2016 году, было произведено порядка 6 тысяч агромашин. Оборот "Ростсельмаша" составил порядка 1 миллиарда долларов. По состоянию на конец января 2017 года,
"Ростсельмаш" отгрузил первую технику в Судан и Нигерию, а также провёл испытание комбайнов в Египте.
"Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler. На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование.
Компания "Ростсельмаш" летом 2016 года наладила сборку тракторов Versatile-2375 и прошла все этапы локализации на собственной территории компании, на тот момент предприятием уже были выпущены первые локализованные модели. Как пояснили в компании в конце января 2017 года, "Ростсельмаш" полностью локализовал в Ростове-на-Дону выпуск трактора Versatile-2375.
Ранее сообщалось, что производство техники группы компаний "Ростсельмаш" выросло на 30% в 2016 году, было произведено порядка 6 тысяч агромашин. Оборот "Ростсельмаша" составил порядка 1 миллиарда долларов. По состоянию на конец января 2017 года,
"Ростсельмаш" отгрузил первую технику в Судан и Нигерию, а также провёл испытание комбайнов в Египте.
"Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler. На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование.