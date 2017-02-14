Рязанская область готовится к началу весенних полевых работ
14.02.2017, 14:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о ходе подготовительных работ к весенней посевной кампании.
В настоящее время в Рязанской области продолжается подготовка семенного материала к весенней кампании.
На сегодняшний день засыпано 68,1 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, приобретаются семена, которые не выращиваются на территории региона, таких культур, как кукуруза, сахарная свекла, рапс и подсолнечник.
Кроме того, приобретено 54 тысячи тонн минеральных удобрений, активно продолжается подготовка сельскохозяйственной техники.
В настоящее время в Рязанской области продолжается подготовка семенного материала к весенней кампании.
На сегодняшний день засыпано 68,1 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, приобретаются семена, которые не выращиваются на территории региона, таких культур, как кукуруза, сахарная свекла, рапс и подсолнечник.
Кроме того, приобретено 54 тысячи тонн минеральных удобрений, активно продолжается подготовка сельскохозяйственной техники.