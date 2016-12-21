ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прогноз промысловой обстановки, распределения и возможного изъятия гидробионтов на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в первом квартале 2017 года был представлен на заседании Учёного совета ТИНРО-Центра. Документ подготовлен специалистами отдела бассейновых прогнозов и регулирования промыслов на основе материалов ТИНРО-Центра и других региональных институтов.

Ежеквартально выпускаемый прогноз традиционно включает краткий анализ гидрометеорологических условий, результаты реализации годового прогноза на конец ноября текущего года в северо-западной части Тихого океана и дальневосточных морях, прогноз их состояния на I квартал 2017 года.

Как сообщил заместитель заведующего отделом Александр Жигалин, по данным ОСМ на 30 ноября 2016 года, в Дальневосточном бассейне российскими рыбаками добыто примерно 3031,4 тыс. тонн водных биоресурсов в ИЭЗ России, а включая вылов в ИЭЗ иностранных государств и в водах открытого океана, суммарный вылов составляет 3036,4 тыс. тонн (без морских млекопитающих). Иностранным флотом в 200-мильных водах России по межправительственным соглашениям на компенсационной и платной основе вылов на отчетный период составил 79,2 тыс. тонн рыбы и беспозвоночных. Таким образом, без учёта вылова млекопитающих, ОДУ и ВВ (4216,9, тыс. тонн с учётом корректировок сделанных в течение года) на отчетный период 2016 года освоены российским флотом на 71,8%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в ИЭЗ РФ в 2015 году добыто водных биоресурсов на 345,772 тыс. тонн больше.

Основной промысел традиционно будет проходить в Охотском море, в этом году там ожидается более высокая по сравнению с прошлым годом ледовитость, что может осложнить промысел. Количество штормовых дней будет близко к среднемноголетнему уровню с максимумом в январе.

На 2017 год на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в исключительной экономической зоне, территориальных и внутренних водах России, рекомендуется к освоению 4 222,470 тыс. тонн рыбы и других объектов промысла (без учёта морских млекопитающих). Из этого количества предлагается к промышленному изъятию в I квартале 1189,7 тыс. тонн (28,2% от общего возможного годового вылова).

Основу прогнозируемого вылова составят: минтай – 1021,3 тыс. тонн (85,8%) и сельдь – 60,1 тыс. тонн (5,1%). Остальные виды будут иметь в структуре возможного квартального вылова меньший удельный вес: треска – 22 тыс. тонн (1,9%), камбалы – 20,3, тыс. тонн (1,7%), терпуги – 9,585 тыс. тонн (0,8%), навага – 13,2, тыс. тонн (1,2%), крабы – 7,9 тыс. тонн (0,7%).

Основные объёмы возможного изъятия прогнозируются для исключительной экономической зоны – 1052,242 тыс. тонн (88,4%), а на долю территориального моря и внутренних морских вод придется 137,430 тыс. тонн (11,6%).

Максимальное изъятие прогнозируется в зоне Охотское море – примерно 1024,1, тыс. тонн (86,1% от общего возможного вылова за квартал), где основу вылова составят минтай (929 тыс. тонн, или 90,7% от прогнозируемого вылова для этой зоны) и тихоокеанская сельдь (59 тыс. тонн или 5,8 %).

В связи с прогнозируемой ледовой обстановкой, основные скопления минтая в районе объединенных Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон могут концентрироваться в Камчатско-Курильской подзоне, где, соответственно, и будет сосредоточен добывающий флот.

Члены Ученого совета одобрили представленный прогноз и рекомендовали подготовить его к распространению.