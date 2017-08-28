ОРЕАНДА-НОВОСТИ. SKODA AUTO Россия озвучила планы по старту локального производства SKODA KODIAQ. Первый семейный внедорожник марки будет выпускаться в Нижнем Новгороде начиная с первого квартала 2018 года.

SKODA KODIAQ впечатляет рекордной вместительностью, современными информационно-развлекательными системами, а также многочисленными ассистентами для водителя, традиционно доступными в автомобилях более высокого класса. С запуском модели марка начинает масштабную кампанию по расширению сегмента SUV.

"Локальное производство всегда играло ключевую роль в долгосрочной стратегии развития SKODA в России, - комментирует Михаэль Оэльеклаус (Michael Oeljeklaus), член Совета директоров SKODA, ответственный за производство и логистику. - Решение о запуске локального производства нашего первого большого внедорожника стало большим достижением и серьёзным шагом в развитии SKODA на стратегически важном для марки рынке".

Михаэль Оэльеклаус посетил завод "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, на мощностях которого налажено производство популярных моделей чешского бренда SKODA OCTAVIA и SKODA YETI. В ходе визита было принято решение о старте производства полного цикла (CKD) SKODA KODIAQ в первом квартале 2018 года.

Первый семейный внедорожник в модельном ряду SKODA устанавливает новые стандарты в своём классе. Знаковая для бренда модель обладает выразительным дизайном, рекордным внутренним пространством, функциональностью, современными информационно-развлекательными системами, а также многочисленными ассистентами помощи водителю. Старт продаж KODIAQ в России состоялся в июне этого года. Модель пользуется успехом - свыше 700 автомобилей SKODA KODIAQ уже переданы российским клиентам. Запуск локального производства несомненно окажет положительное влияние на сроки поставок и объёмы производства в России. Это позволит также расширить линейку двигателей и комплектаций для популярной модели. SKODA KODIAQ будет производиться в Нижнем Новгороде по методу полного цикла CKD (Complete Knock Down), который подразумевает, что на завод поступают детали и заготовки будущей модели, которые впоследствии проходят процессы сварки, покраски, антикоррозионной обработки горячим воском. Сборка включает также установку двигателя и коробки передач.

Начиная с 2007 года SKODA производит автомобили на заводе VOLKSWAGEN Group в Калуге, а с 2011 года производство локализовано на мощностях завода "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Модели SKODA OCTAVIA и SKODA YETI собирают в Нижнем Новгороде по методу полного цикла CKD. Обновлённый лифтбек SKODA RAPID производится на заводе в Калуге с 2017 года, прежде здесь же была налажена сборка его предшественника. В 2015 году в Калуге был открыт моторный завод, выпускающий атмосферные двигатели 1.6 MPI, которые устанавливаются на модели SKODA и Volkswagen локальной сборки.

Ранее в этом году VOLKSWAGEN Group Rus и "Группа ГАЗ" продлили договор о сотрудничестве до 2025 года. Стороны расширили партнёрское соглашение, определив линейку моделей, которые будут выпускаться в Нижнем Новгороде, а также согласовали план адаптации производственных мощностей завода "Группы ГАЗ" для запуска новых моделей VOLKSWAGEN Group Rus.