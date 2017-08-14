ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спрос на автомобили SKODA по всему миру продолжает расти: в июле чешский бренд передал своим клиентам 87 000 автомобилей, что превосходит результаты за аналогичный период прошлого года на 4,0% (июль 2016: 83 700 единиц).

В июле клиентам SKODA было передано 87 000 автомобилей (+4,0%)

В России поставки выросли на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, клиентам было передано 5 307 автомобилей

Продажи автомобилей SKODA в Европе и Китае увеличились на 6,5% и 3,0% соответственно

Значительный рост спроса на автомобили бренда наблюдался в Индии (+34,0%)

Продажи флагманской модели SKODA SUPERB в июле выросли на 18,2% и составили 11 200 автомобилей

Успех новой модели: с момента выхода на европейский рынок первый семейный внедорожник SKODA KODIAQ разошёлся тиражом 37 100 экземпляров

Запуск производства компактного SUV SKODA KAROQ: первые автомобили сошли с конвейера завода в Квасинах

Помимо уверенного роста в Европе (+6,5%), SKODA демонстрирует отличные показатели в России (+13,6%) и Индии (+34,0). Кроме того, по сравнению с июлем прошлого года продажи марки также увеличились и в Китае (+3,0%). Наиболее значимый вклад в успех бренда внесли модели SKODA SUPERB и KODIAQ. Первый семейный внедорожник марки KODIAQ, успешно дебютировавший в феврале этого года, успел разойтись по миру тиражом 37 100 единиц. В компании уверены, что в перспективе, за счёт выхода новой модели SKODA KAROQ, спрос на автомобили марки будет только расти. Производство компактного SUV на заводе в Квасинах началось в конце июля.

"SKODA вновь продемонстрировала отличные результаты продаж, сумев превзойти и без того высокие показатели прошлого года. Залогом нашего успеха и устойчивого развития в этом месяце, как и прежде, является привлекательный модельный ряд, - комментирует Вернер Айхорн (Werner Eichorn), член Совета директоров SKODA, ответственный за продажи и маркетинг. - Бренд продолжает укреплять позиции в быстрорастущем сегменте SUV: благодаря KODIAQ и KAROQ мы расширили наше портфолио двумя современными, выразительными и практичными моделями".

В Западной Европе в июле SKODA увеличила продажи на 6,0%, реализовав 34 700 автомобилей (июль 2016: 32 700 единиц). В Германии, на крупнейшем для марки рынке в этом регионе, SKODA успешно закрепила результаты прошлого года: клиентам было передано 11 000 автомобилей (июль 2016: 10 500 единиц, +5,6%). Продажи существенно выросли в Великобритании (7 100 единиц, +16,9%), Италии (1 800 единиц, +13,6%), Австрии (1 700 единиц, +18,8%), Норвегии (800 единиц, +27,1%), Греции (200 единиц, +32,0%) и Португалии (200 единиц, +32,4%).

В Центральной Европе в прошлом месяце SKODA передала клиентам 14 700 автомобилей, что на 6,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (июль 2016: 13 900 единиц). На домашнем рынке марки в Чехии владельцами моделей SKODA стали 6 900 клиентов (июль 2016: 7 100 единиц, -2,5%). В Польше в июле был зафиксирован двузначный рост (4 400 единиц, +24,7%). Также продажи выросли в Венгрии (900 единиц, +4,6%) и Словакии (1 700 единиц, +6,0%).

В Восточной Европе, не считая Россию, продажи SKODA выросли на 3,1%, клиентам было передано 3 200 автомобилей (июль 2016: 3 100 единиц). Чешский бренд продемонстрировал высокие результаты на рынках Украины (600 единиц, +65,0%), Прибалтики (июль 2016: 500 единиц, +18,8%), Боснии и Герцеговины (июль 2016: 100 единиц, +20,0%).

В России продажи марки в июле выросли на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, клиентам было передано 5 307 автомобилей (июль 2016: 4 670 единиц), при этом положительную динамику продаж показали абсолютно все модели SKODA. Традиционно основными драйверами продаж марки в нашей стране стали модели RAPID и OCTAVIA. Реализация SKODA RAPID увеличилась на 12,4%, владельцами компактных лифтбеков стали 2 503 клиента (июль 2016: 2 225 единиц). Обновлённая версия востребованной модели доступна в официальных дилерских центрах с 22 июля. Положительную динамику показала и SKODA OCTAVIA: рост составил 4,2% по сравнению с июлем предыдущего года, клиентам было передано 1 959 автомобилей (июль 2016: 1 880 единиц). Максимальный рост реализации в прошлом месяце показал технологичный флагман чешского бренда SUPERB - 59,7%. Кроме того, с момента начала продаж первого семейного внедорожника SKODA в России поклонники марки в общей сложности приобрели уже более 560 автомобилей KODIAQ.

В Китае, на крупнейшем рынке для SKODA, компания реализовала 22 000 автомобилей, превзойдя свой прошлогодний результат на 3,0% (июль 2016: 21 400 единиц).

Чешский бренд продемонстрировал двузначный рост в Индии, клиентам марки было передано 1 200 автомобилей (июль 2016: 900 единиц, +34,0%).

Новая веха в истории бренда: SKODA запускает производство компактного SUV KAROQ

26 июля этого года первый SKODA KAROQ сошёл с конвейера завода в чешском городе Квасины. Новый компактный SUV отличается эмоциональным и динамичным дизайном, невероятно просторным салоном, новейшими системами помощи водителю, а также мощными и экономичными двигателями. С 12 по 24 сентября SKODA представит новинку на Международном автомобильном салоне во Франкфурте. Первые автомобили SKODA KAROQ будут переданы покупателям в октябре этого года.

Поставки автомобилей SKODA клиентам в июле 2017 года (в единицах, округлённо, по моделям, +/- в процентах по сравнению с результатами июля 2016 года):

SKODA OCTAVIA (29 600; -8,1%)

SKODA RAPID (14 700; -8,3%)

SKODA FABIA (14 200; -8,3%)

SKODA SUPERB (11 200; +18,2%)

SKODA KODIAQ (10 000; -)

SKODA YETI (5 100; -26,4%)

SKODA CITGO (продаётся только в Европе: 2 000; -40,4%)