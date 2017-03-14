ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году компания SKODA уверенно продолжает свой путь к успеху. В прошлом месяце чешский автопроизводитель поставил клиентам 81 200 автомобилей, показав рост на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (февраль 2016: 78 800 единиц).

Кроме того, этот февраль стал для марки SKODA самым успешным в истории. SKODA продемонстрировала двузначный рост в Центральной и Восточной Европе (+12,9% и +13,3%), Индии (+12,8%) и Израиле (+19,8%). В России рост продаж марки составил 4,6%.

Лучший февраль за всю историю компании: в прошедшем месяце SKODA поставила клиентам 81 200 автомобилей (+3,1%)

Двузначный рост в Центральной и Восточной Европе (+12,9% и +13,3%), Индии (+12,8%) и Израиле (+19,8%)

В России рост продаж марки SKODA составил 4,6% по итогам прошлого месяца

SKODA представила шесть новых моделей на международном автомобильном салоне в Женеве

"Мы очень рады успешному старту 2017 года и уверены, что выход на рынок новинок семейства SKODA OCTAVIA и нового SKODA KODIAQ обеспечит марке значительный рост объёмов продаж", - отмечает Вернер Айхорн (Werner Eichhorn), член Совета директоров SKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг.

В этом году на Женевском автосалоне на стенде SKODA состоялась мировая премьера обновлённой модели RAPID, были представлены новые KODIAQ SPORTLINE и KODIAQ SCOUT, новые модели семейства OCTAVIA, а также обновлённый CITIGO.

В Западной Европе в феврале клиентам было передано 34 000 автомобилей, что на 7,0% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (февраль 2016: 32 500 единиц). Германия, где продажи бренда составили 12 600 автомобилей, остаётся самым крупным для марки европейским рынком (февраль 2016: 12 100 единиц; +4,5%). SKODA показала двузначный рост в Великобритании (3 400 единиц; +23,6%), Италии (2 200 единиц; +20,1%), Бельгии (2 000 единиц; +27,1%) и Австрии (1 900 единиц; +64,7%).

В Центральной Европе SKODA увеличила продажи на 12,9%, передав владельцам ключи от 17 400 автомобилей (февраль 2016: 15 400 единиц). На домашнем рынке бренда в Чехии было реализовано 8 200 автомобилей - на 8,8% больше, чем в прошлом году. Также марка показала двузначный рост в Польше (5 700 единиц; +16,3%), Словакии (1 700 единиц; +15,4%), Словении (600 единиц; +22,6%) и Хорватии (300 единиц; +46,9%).

В Восточной Европе показатели SKODA увеличились на 13,3% - в прошлом месяце клиентам было передано 2 800 автомобилей (февраль 2016: 2 500 единиц). Впечатляющий рост был достигнут на рынке Украины: продажи выросли на 93,9% и составили 400 автомобилей (февраль 2016: 200 единиц). Кроме того, спрос на автомобили SKODA значительно увеличился в Боснии (200 единиц; +55,7%), Болгарии (200 единиц; +17,5%) и в странах Прибалтики (600 единиц; +22,9%).

В России за прошедший месяц SKODA реализовала 4 262 автомобиля (февраль 2016: 4 076 единиц) и продемонстрировала рост -4,6%.

В Китае, на крупнейшем для чешского бренда мировом рынке, ключи от автомобилей SKODA получили 15 000 человек (февраль 2016: 18 500 единиц; -18,8%). Продажи на рынках Австралии и Океании увеличились на 98% и составили 2 500 автомобилей.

На Международном автосалоне в Женеве компания представила сразу несколько новинок: состоялся мировой дебют обновлённой модели SKODA RAPID, были представлены новые SKODA KODIAQ SCOUT и SKODA KODIAQ SPORTLINE, автомобили семейства SKODA OCTAVIA, включая спортивный вариант SKODA OCTAVIA RS 245 и универсал повышенной проходимости SKODA OCTAVIA SCOUT, а также обновлённые модели SKODA RAPID SPACEBACK и SKODA CITIGO.

Продажи автомобилей SKODA в феврале 2017 года (продажи в единицах, округлённые, по моделям, сравнение с результатами февраля 2016 года):

SKODA OCTAVIA (28 600; ?8.6%)

SKODA FABIA (16 700; +15.2%)

SKODA RAPID (15 000; +12.1%)

SKODA SUPERB (10 900; +17.1%)

SKODA KODIAQ (1 300; +100.0%)

SKODA YETI (6 300; ?15.7%)

SKODA CITIGO (только в Европе: 2 300; ?16.4%)